El vicepresidente de la Eurocámara reclama una "relación entre iguales" con EEUU y rechaza una "lógica de sumisión"

Archivo - El presidente del componente europeo de la Asamblea EuroLat, Javi López, durante la segunda jornada del XV Congreso del PSC, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 16 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El PSC continúa su 15º - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Censura que PP y Vox conviertan al Parlamento europeo en una "tercera Cámara de la política española": "Genera incomodidad"

Dice que defenderá en Bruselas "con uñas y dientes" la dimensión social en el próximo marco financiero plurianual

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Javier López, ha reclamado una "relación entre iguales" con Estados Unidos rechazando la "lógica de sumisión" que, a su juicio, se practica hoy en Europa. "El riesgo es dejar de ser aliados y convertirte en un vasallo", ha resumido.

Para Javier López, el liderazgo de Donald Trump ha convertido a Estados Unidos "en un factor de desestabilización del orden internacional" que ese mismo país "contribuyó a construir". "La realidad es que EEUU ha renunciado al papel que ejerció como garante del orden internacional durante la segunda mitad del siglo XX", ha censurado durante su intervención en encuentro de Fórum Europa.

Al respecto, el vicepresidente del Parlamento europeo ha defendido que Europa quiere mantener "la mejor cooperación posible" con EEUU, si bien ha avisado que la relación debe ser "entre iguales" y "sin ingenuidad". "La cortesía no es sumisión y la sinceridad no es hostilidad", ha afirmado.

López ha explicado que el orden mundial basado en reglas, con "una globalización expansiva, una cooperación transatlántica estable y una prosperidad imperfecta, pero acumulativa", ha terminado y "no volverá". Frente a ello, ha reivindicado que la idea de Europa, sin embargo, "debe permanecer intacta".

Así, ha definido este nuevo tiempo como "una mutación estructural del sistema internacional". "El orden liberal que conocíamos ha entrado en una fase acelerada de transición hacia un nuevo equilibrio que desconocemos aún", ha afirmado, para después plantear que Europa "debe hacerse una pregunta decisiva". "¿Cómo adaptar nuestras cartas de navegación a este nuevo tiempo sin traicionar nuestra identidad?", ha cuestionado.

López ha explicado que Europa construyó una prosperidad "sobre un equilibrio que parecía sólido": una "seguridad garantizada por Estados Unidos, una energía barata de Rusia y bienes de consumo accesibles provenientes de China". Ese modelo, según el dirigente socialista, debe llevar a la "conclusión clara" de que "cuando las dependencias son excesivas, se convierten en una vulnerabilidad".

"Nos empujan hacia la subordinación, y en última instancia, hacia la irrelevancia. Europa debe abandonar cualquier ilusión de centralidad automática en el nuevo sistema internacional", ha dicho el vicepresidente de la Eurocámara, que ha advertido que Europa puede "quedar comprimida entre grandes potencias dispuestas a actuar sin normas". "Tratar a Europa como un espacio de influencia, es decir, quedar atrapada entre nuevos imperialismos", ha resumido.

López, eso sí, ha defendido que Europa ha sabido "estar a la altura y dar una respuesta unitaria" frente a la agresión rusa a Ucrania. "Se trata de una agresión ilegal cuyo objetivo es someter por la fuerza a un país soberano", ha recordado.

En este contexto, López también ha reclamado "invertir mejor" en seguridad, "con coordinación y eficiencia", a "escala europea y con una visión estratégica común". A su juicio, no se trata de subir el gasto militar al 5% del PIB, sino pensar "en nuestras capacidades comunes". "Se trata de gastar mejor y también de gastar más europeo, apostando por una base industrial propia para no generar una nueva dependencia. Un pilar europeo fuerte no debilita a la OTAN, la fortalece", ha reclamado.

PROTEGER LAS DEMOCRACIAS

López también ha advertido sobre otra amenaza en Europa, en este caso interior, que es la "convergencia entre movimientos reaccionarios, euroescépticos y oligarcas tecnológicos", que están "erosionando" las democracias.

Dicho esto, ha denunciado el "fin del cordón sanitario" en Bruselas a la extrema derecha y la "cooperación estructural" de "parte de la derecha tradicional" con estos movimientos ultras. "Quienes intentan domesticar a la extrema derecha no la controlan y que acaban siendo devorados por ella", ha indicado.

Así, ha hecho mención a la connivencia del PP con Vox en España, algo que considera una "profunda irresponsabilidad histórica" al entender que es "una relación peligrosa y contraproducente que debilita el proyecto europeo" y pone "en riesgo" los consensos democráticos construidos desde hace décadas.

El dirigente socialista ha defendido que la soberanía europea es también "proteger nuestra democracia y modo de vida", por lo que ha alertado sobre "el poder de los grandes actores tecnológicos" capaces de "influir y manipular" la conversación pública mediante los algoritmos.

"Esa es una realidad. La protección de la democracia exige regulación, transparencia y responsabilidad", ha admitido López, a la vez que ha reconocido que Europa no tiene "una hoja de ruta". "Es cierto que no es fácil porque toca nervios de nuestra convivencia democrática, como la libertad de expresión, pero tenemos que aprender a regular esto", ha pedido.

RUIDO EN EUROPA

Por último, Javier López también se ha referido a la política española, reprochando que la oposición haya quedado atrapada "en una dinámica de sobreactuación permanente, donde todo se convierte en ruido y confrontación". "Cuando la política se convierte toda en espectáculo, lo cierto es que el ruido no se queda solo dentro de nuestras fronteras, también se escucha fuera", ha avisado.

Así, ha censurado que PP y Vox utilicen espacios en Europa como el Parlamento europeo en un intento "recurrente" de convertirlo en "una tercera Cámara de la política española". "Genera incomodidad para muchos y hasta perplejidad de todos los partidos", ha revelado, al tiempo que ha instado a la oposición en Europa que "lo que está en juego no es el interés de un partido, sino la reputación y la posición internacional de un país".

Sobre las conversaciones en Bruselas sobre el próximo marco financiero plurianual, López ha insistido en que tanto desde el Partido Socialista Europeo como desde España van a luchar "con uñas y dientes" por la dimensión social europea ya que, de no hacerlo, sería "el mayor regalo" para la extrema derecha si se rebaja el presupuesto en ayudas o políticas de cohesión.