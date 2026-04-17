VÍDEO: Albares sobre la apertura de Ormuz: "Tiene que ser "por parte de todos" tras aceptar Irán pero no EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la inauguración de la exposición 'Tiempo Juntos. 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe', a 15 de abril de 2026, en Madrid (España - Ricardo Rubio - Europa Press

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado "una buena noticia" la disposición de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz pero ha incidido en que para que la apertura sea total tiene que ser "por parte de todos", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval.

En declaraciones a la prensa antes de participar en una de las mesas redondas de la 'Global Progressive Mobilisation', el ministro ha comentado que "es una buena noticia" el que Irán haya mostrado su "disponibilidad a abrir el estrecho de Ormuz", que mantiene bloqueado en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero.

No obstante, ha reconocido que "todavía quedan muchos interrogantes" y por ello ha apelado a la "prudencia", dado que "se mantiene el bloqueo naval por parte de Estados Unidos".

Albares, que ha reconocido que no dispone de más información que la ofrecida por la prensa, ha incidido en que no se trata de "una apertura total, libre y segura del estrecho de Ormuz". "La apertura tiene que ser por parte de todos, incluido de Irán, libre y segura" y tampoco puede haber, ha añadido, "ningún tipo de cargo, de canon".

Así pues, ha resumido, se trata de "un paso adelante, un buen gesto, pero todavía queda mucha incertidumbre para poder estar seguros de que esta es la apertura del estrecho de Ormuz que España viene pidiendo".

El ministro ha reaccionado así después de que Irán haya anunciado que va a proceder a reabrir el estrecho mientras dure el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos, si bien a continuación Trump ha informado de que Washington mantendrá el bloqueo a los barcos iraníes que impuso el pasado fin de semana mientras duren las conversaciones con Teherán.

REUNIÓN DE PARÍS SOBRE ORMUZ

Por otra parte, Albares ha participado este viernes en representación del Gobierno español en la reunión convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y en la que han participado medio centenar de países, si bien Exteriores no ha informado de la posición defendido por España.

Al término de la cita, Macron ha anunciado la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral", "claramente distinta de una misión beligerante", que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico.

Por su parte, Starmer ha indicado que será una misión "multinacional" liderada por Londres y París con el objetivo de "proteger la libertad de navegación en cuanto las condiciones lo permitan". "Será una misión estrictamente pacífica y defensiva, destinada a tranquilizar a los intereses comerciales y apoyar las operaciones de desminado", ha añadido, invitando a otros países a sumarse.

El Gobierno español no participó en la primera reunión de este grupo de países capitaneado por Francia y Reino Unido porque, según dijo entonces Albares, no quería estar "en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar" la guerra en Oriente Próximo.

Fuentes gubernamentales explicaron este jueves que si España no se había sumado hasta ahora a los esfuerzos de Macron y Starmer para buscar una solución al bloqueo de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas mundial, era porque se tenían algunas dudas respecto al enfoque, pero ahora parecía haber quedado claro que no apostaban por una intervención militar y, al igual que España, apostaban por esperar a que concluyera el conflicto.

INTERVENCIÓN EN EL FORO DE BARCELONA

Durante su intervención en la mesa redonda bajo el título 'El choque de las hipocresías y el futuro del orden mundial', Albares ha defendido la "coherencia" de la política exterior española que defiende los mismos principios en Ucrania, Gaza o Líbano: "Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario y no aceptar que la guerra puede ser un sustituto de la política exterior".

Una vez más, ha insistido en que son más los países en todo el mundo los que siguen "creyendo en el Derecho Internacional, la paz y Naciones Unidas que quienes creen en la guerra" aunque estos "sean fuertes y parezcan tener la delantera". "Pero no la tienen, están aislados y nosotros somos la mayoría", ha esgrimido.

Albares también ha advertido de que los mismos que rechazan el Derecho Internacional y el orden mundial basado en reglas rechazan el proyecto europeo a nivel regional y la democracia a nivel nacional porque quieren verse liberado de "todo lo que pueda ser considerado una ley, un estado, una estructura con reglas predecibles para asegurarse de que prevalece la ley del más fuerte, la ley de la jungla".

"Si eres el Estado más fuerte, coges lo que quieras de otros Estados. Si eres más rico que cualquier otro, puede coger lo que quieras", ha añadido, denunciando la confluencia entre determinadas fuerzas y los oligarcas y advirtiendo de que "ese es el verdadero peligro y lo que hace que las cosas sean mucho más complicadas".

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