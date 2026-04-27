VÍDEO: Albares no cree que "ayude en nada a la negociación" levantar sanciones a Irán en estos momentos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Albares ha informado sobre la aplic - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que el levantamiento de sanciones a Irán pueda ayudar a facilitar la negociación con Estados Unidos para poner fin al conflicto, al tiempo que ha dejado claro que el régimen de los ayatolás en ningún caso puede hacerse con armamento nuclear.

"No creo que en estos momentos levantar ninguna sanción ayude en nada a la negociación", ha afirmado en declaraciones a la prensa en Puerto Rico, donde se encuentra de visita oficial, condenando nuevamente las ejecuciones por parte del régimen iraní e insistiendo una vez más en que se trata de una "guerra en violación del Derecho Internacional" y de carácter "unilateral" por parte de Estados Unidos e Israel.

"Las sanciones están ahí hasta que desaparezcan las circunstancias que han llevado a ello y desgraciadamente esas circunstancias" no han cambiado, ha acotado el ministro, para quien "no hay una salida militar para la actual crisis entre Estados Unidos e Irán".

La salida solo será posible mediante la negociación y el diálogo, ha subrayado Albares, reclamando que sobre la mesa esté también el conflicto en Líbano. "Tiene que haber también un debate sobre el uso pacífico de la energía nuclear iraní", ha agregado, dejando muy claro que España considera que "Irán no puede tener ningún tipo de bomba nuclear".

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