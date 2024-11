VÍDEO: Albares ve normal felicitar a Trump porque su victoria es "clara" y elude valorar cómo afectará a España

El ministro no ve diferencia con Argentina, pese a que a Milei no le felicitaron expresamente tras ganar

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que desde el Gobierno se haya felicitado a Donald Trump sin que aún haya resultados oficiales en Estados Unidos porque su victoria ha sido "clara", al tiempo que ha eludido hacer "política ficción" sobre cómo su regreso a la Casa Blanca puede afectar a España y la escena internacional.

"Los ciudadanos norteamericanos han votado democráticamente y, aunque el recuento de votos todavía no ha terminado, la victoria de Donald Trump es clara", ha sostenido Albares en una breve declaración a los medios para valorar el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Preguntado por la rapidez con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Trump pese a que no hay resultados oficiales y que no existe sintonía desde el punto de vista ideológico, algo que llevó en el caso del argentino Javier Milei a no felicitarle expresamente pero sí a los ciudadanos por las elecciones, el ministro lo ha enmarcado en la "normalidad absoluta".

En este sentido, ha destacado que la práctica totalidad de los principales líderes también han felicitado al mismo tiempo que Sánchez al candidato republicano y ha negado "ninguna diferenciación" con Argentina.

"A Argentina también se le felicitó y se le deseó mucha suerte en esta nueva etapa", ha acotado. Tras la victoria de Milei, Exteriores emitió un comunicado en nombre del Gobierno deseando "éxito" a los argentinos en la "nueva etapa" tras haberse pronunciado "democráticamente".

Por lo que se refiere al impacto que el regreso de Trump a la Casa Blanca pueda tener para España, habida cuenta de que durante su mandato se impusieron aranceles a la aceituna negra española y que el republicano amenaza con nuevos aranceles a productos europeos, Albares recordado que Joe Biden sigue como presidente hasta el 20 de enero.

NO ADELANTAR ACONTECIMIENTOS

"No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a esperar a que llegue la nueva Administración y a ver cuáles son sus primeros pasos", ha señalado, incidiendo en que "Estados Unidos es el aliado natural de Europa" y que constituye el primer destino para las inversiones españolas.

"Cuando trabajamos juntos, europeos y estadounidenses, la prosperidad, la seguridad de nuestros ciudadanos se mejora y se profundiza y es sobre esas bases con las que contamos trabajar con la nueva Administración en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos y de nuestros dos pueblos", ha remachado.

"Desde luego el Gobierno de España lo que desea es mantener esa alianza y esa asociación estratégica euroatlántica que tan beneficiosa ha sido y así lo ha demostrado haciendo frente a crisis muy graves en los últimos años para europeos y para norteamericanos", ha sostenido el ministro.

Albares tampoco ha querido hacer "política ficción" respecto al impacto que pueda tener Trump en los dos grandes conflictos internacionales abiertos en la actualidad, el de Ucrania y el de Oriente Próximo. "Vamos a esperar a ver cuáles son las primeras decisiones que toma la nueva Administración y el equipo del que se rodea", ha agregado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/921000/1/albares-ve-norm...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06