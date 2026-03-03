Estados Unidos.- VÍDEO: Bruselas defenderá los intereses de UE y recuerda a EEUU el acuerdo comercial

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 3 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Comisión Europea ha confiado este martes en que Estados Unidos cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirmado que defenderá los intereses del bloque, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado de nuevo con romper las relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"La postura de la Unión Europea no ha cambiado", ha explicado a Europa Press el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien ya cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa dejó claro que Bruselas estaba "preparada para defender" los intereses de los Estados miembro.

Preguntado por la última declaración de Trump, el portavoz ha afirmado que la Comisión Europea --que habla por voz de los 27 en materia comercial-- "espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta", en referencia al acuerdo comercial que sellaron el pasado verano Trump y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

"La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido el portavoz en su declaración a Europa Press, sin dar más detalles sobre próximos pasos.

TRUMP AMENAZA CON CORTAR TODO EL COMERCIO

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, quien más tarde no ha respondido a la amenaza contra España, pero sí ha apuntado que los aliados tratan de "convencer" a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

Trump ha tachado de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%", ha afeado.

"Vamos a cortar todo el comercio", ha reiterado, asegurando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".

