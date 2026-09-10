VÍDEO: Bustinduy insta a Aznar a aclarar el papel que han jugado EEUU e Israel en la entrada masiva de Ceuta

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Palacio del Conde Luna de León capital. - EUROPA PRESS

Aplaude la transparencia del Gobierno, sostiene que lo más importante es aliviar la tensión y lo más urgente, trasladar a las 500 niñas a la Península

LEÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado este jueves que se aclare el papel que han tenido EEUU e Israel en la crisis de Ceuta tras las declaraciones efectuadas por el expresidente del Gobierno José María Aznar en las que ha considerado que la entrada masiva de migrantes ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene haber "enajenado la amistad de aliados relevantes", al tiempo que ha apostado por normalizar nuevamente la relación con Israel.

Para el ministro estas afirmaciones son una "clara referencia" a los gobiernos de Israel y de Estados Unidos, por lo que ha incidido en la necesidad de conocer a qué se refiere exactamente el expresidente del Gobierno, qué papel han tenido Washington y Tel Aviv en lo sucedido en Ceuta y cómo puede ser que la crisis migratoria de Ceuta sea una consecuencia de las posiciones mantenidas por España en política internacional.

"Creo que eso es algo de la máxima gravedad, sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como la soberanía de nuestro país. Entonces, creo que estaría bien que como parte de este proceso de análisis ideológico de escrutinio que se está llevando a cabo, que aclaremos también a qué se estaba refiriendo el señor Aznar y cuál es la posición de la derecha y de la ultraderecha española en relación a las declaraciones reiteradas que ha hecho, por ejemplo, el Gobierno de Israel o que se han hecho desde la Casa Blanca sobre Ceuta, Melilla y sobre el Gobierno de España", ha añadido.

Pablo Bustinduy también se ha referido al compromiso de transparencia adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a la crisis migratoria de Ceuta, que pasaba por la publicación de los informes en torno a una situación "absolutamente grave": "Creo que eso es lo que se ha producido y creo que eso es una buena decisión, creo que es loable que todos los informes puedan ser objeto de análisis, de escrutinio y que por tanto el debate público se realice sobre la base de la información real".

Al respecto, ha añadido que lo que corresponde ahora es clarificar qué funcionó y qué no en esos avisos, avanzar en el conocimiento de lo sucedido y ver lo que se podría mejorar para poder evitar situaciones similares en el futuro.

COMPORTAMIENTO DE ACTORES INTERNACIONALES

Asimismo, ha considerado necesario profundizar en el comportamiento que han tenido los distintos actores internacionales, incluidos algunos socios europeos y ha dado la bienvenida al compromiso de la Comisión Europea de brindar un apoyo económico y logístico para resolver la situación. No obstante, hubiera deseado que se hubiera dado antes el apoyo de socios europeos a los que España "nunca ha dudado en expresar su solidaridad y su compromiso".

En su opinión, la transparencia es algo loable, aunque en estos momentos "lo más importante" es poder atender la situación que se sigue viviendo en Ceuta y, en su opinión, todos los recursos y voluntades deberían estar centradOs en poder aliviar la tensión en la ciudad autónoma, algo que es "de sentido común".

En este sentido, ha reiterado que "lo más inmediato y urgente" es que las 500 niñas --muchas de ellas menores de 13 años--, que continúan en una situación "muy compleja", sean trasladadas de Ceuta a la Península. "Creo que esa sería la manera más inmediata de poder aliviar la tensión y ayudar a la situación que se está viviendo allí", ha recalcado.

"CONTIENDA PARTIDISTA"

Por otra parte, le hubiera gustado ante una situación "de esta gravedad" una mayor predisposición por parte de los partidos y de los líderes políticos a arrimar el hombro para defender el interés general: "Es una situación que llama a ello y, desgraciadamente, vemos cómo en la refriega, en la contienda partidista, se impone el afán de instrumentalizar o de obtener un beneficio de cortísimo plazo por encima del interés general de nuestro país. Eso es algo miope", ha subrayado.

Finalmente, ha insistido en que la reflexión en torno a los informes disponibles tiene que ir orientada a poder dilucidar cómo en el futuro se puede estar mejor preparado para que no vuelva a suceder jamás. "Creo que eso es algo de sentido común y que debería compartir cualquier dirigente de cualquier orientación política", ha concluido.

Bustinduy se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna de León, donde ha presentado la nueva temporada de Viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) junto a la directora general del Imserso, Mayte Sancho y el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz.

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