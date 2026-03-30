Imagen de la base militar de Morón tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán. A 4 de marzo de 2026 en Morón de la Frontera, Sevilla (Andalucía, España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la posición - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la guerra de Irán, bajo la llamada operación 'Furia Épica' impulsada por Estados Unidos e Israel.

Según han adelantado este lunes varios medios y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, con esta restricción España no sólo prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español.

Una prohibición que afecta no sólo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.

La decisión del Gobierno de impedir el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán ya fue contestada desairadamente por el presidente Donald Trump a principios de marzo con la amenaza contra España de romper relaciones comerciales.

"Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo". Así se pronunció el presidente norteamericano tras conocer la decisión española.

Pero además aprovechó para advertir al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que iba a "cortar todo el comercio con España" recordando también que nuestro país se ha negado a aumentar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Un asunto por el que ya ha reprendido públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez en numerosas ocasiones. Y con ocasión de la negativa al uso de las bases lanzó de nuevo una amenaza comercial: "No queremos tener nada que ver con España".

Esta decisión también provocó la propuesta del senador republicano Lindsey Graham el pasado 10 de marzo, de abandonar las bases militares de Rota y Morón, y trasladarlas a otro lugar, así como del resto de países de la OTAN que no estén colaborando para proteger el estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, por donde circula el 20 por ciento del petróleo mundial.

Una propuesta que también fue respaldada por Trump y contestada por parte de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quién afirmó que "no" contemplaba que Estados Unidos se retirara de las bases militares españolas. "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra", aseveró.

LAS RELACIONES COMERCIALES CON EEUU SE MANTIENEN Y SE INTENTAN MERJORAR

En cualquier caso, el recién estrenado vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado hoy que las relaciones comerciales con Estados Unidos siguen como antes de la guerra de Irán y de las amenazas de Trump. De hecho, ha señalado que está habiendo contactos para mejorarlas, como el mantenido por él mismo el pasado viernes en Madrid con el embajador de EEUU.

El titular de Economía ha explicado que España va a abrir dos nuevas oficinas comerciales, una en Boston y otra en Houston, para apoyar a las empresas españolas que quieran invertir allí ya que norteamérica es el primer destino de las inversiones de nuestro país en el exterior. Estas oficinas se sumarán a las ya abiertas en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington, y Chicago.

Por su parte, Trump ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.

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