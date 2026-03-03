VÍDEO: Esteban (PNV) pide "una decisión europea firme" ante la situación generada con los ataques de EEUU a Irán

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante la ofrenda floral por el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976, a 3 de marzo de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Hoy se cumplen 50 años de la matanza en la q - Iñaki Berasaluce - Europa Press

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha echado de menos "una decisión europea firme" ante la situación generada con la decisión de Estados Unidos de "saltarse toda la legalidad internacional" con sus ataques a Irán, dado que lo que pueda decidir el gobierno de un solo país europeo "no va a ninguna parte en el ámbito internacional".

Esteban, que ha participado en una ofrenda floral a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, ha subrayado que la situación creada con los ataques de Israel y EEUU contra Irán es "compleja".

El dirigente 'jeltzale' ha señalado que Estados Unidos ha vuelto a demostrar que actúa "saltándose toda la legalidad internacional" y "desafiando la lógica que el consenso internacional parece mantener".

En este sentido, ha apuntado que "las consecuencias de lo que en estos momentos se está produciendo en Oriente Medio son difíciles de prever", y que "es muy probable" que este conflicto "salpique internacionalmente a todo el globo y que produzca una situación muy compleja".

Todo ello --ha advertido-- "sin saber todavía si vamos a poder solucionar algunos de los problemas que ya teníamos en la zona". En este contexto, considera necesario "actuar con extrema precaución".

Respecto a cuál debería ser la forma de actuar del Ejecutivo español en esta situación, ha subrayado que "lo que pueda decidir un gobierno a nivel de un Estado del tamaño de lo que son ahora los europeos no va a ninguna parte en el ámbito internacional".

"SIN LÓGICA APARENTE"

De esa forma, ha echado de menos "una decisión europea firme" en un contexto en el que "estamos viendo que Estados Unidos no sigue ninguna lógica, al menos una lógica aparente, y que ha provocado una situación en la que no sabemos si va a solucionarse alguno de los problemas que ya tenía Oriente Medio y que también generaban problemas a nivel global".

Esteban ha avisado de que "lo que sí sabemos" es que la situación generada por los ataques de EEUU e Israel "va a producir consecuencias que van a afectar a todos globalmente".

