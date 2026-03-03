VÍDEO: El Gobierno responde a Trump que si quiere cortar el comercio debe respetar los acuerdos con la UE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

Asegura que España cuenta con recursos para "contener posibles impactos" y puede diversificar cadenas de suministro

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Gobierno ha respondido a las amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados así como diversificar las cadenas de suministro.

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

De este modo el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde al presidente estadounidense, que dijo que había ordenado cortar todo el comercio con España, un aliado "terrible", según señaló, después de la negativa a que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón en su operación militar contra Irán.

Trump hizo estas declaraciones desde el Despacho Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz, en una comparecencia en la que lanzó numerosas críticas a España por su actitud "poco amistosa". "Vamos a cortar todo el comercio", aseguró el inquilino de la Casa Blanca recalcando que no quiere tener "nada con España".

"MÁS PROSPERIDAD, NO MÁS PROBLEMAS"

Además, Trump reiteró sus críticas a Sánchez por no querer gastar el 5% del PIB en Defensa, tal como acordaron el resto de aliados de la OTAN en la cumbre del pasado verano en La Haya (Países Bajos)

Desde Moncloa defienden que España "es un miembro clave" de la Alianza Atlántica que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo".

Asimismo asegura que es también una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos con quien mantiene una relación comercial "histórica y mutuamente beneficiosa".

El Ejecutivo señala, no obstante, que su voluntad "es y será siempre" trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países desde el "respeto mutuo" y el cumplimiento de la legalidad internacional. "Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas", apuntan.

ALBARES DIJO QUE NO TEMÍA CONSECUENCIAS

Trump anunció estas represalias solo unas horas después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegurase que no temía "ninguna consecuencia" para España por impedir que Washington utilizase las bases en el sur del país para atacar a Irán.

Albares defendió que la operación estadounidense no cuenta con el aval de la ONU y no se enmarca en el convenio bilateral entre Madrid y Washington que permite el uso de las dos bases, de soberanía española.

"No esperamos en absoluto ninguna consecuencia", señaló Albares en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y además aseguró que no ha habido ningún contacto con la Administración Trump y que tampoco había llegado "queja ninguna" por su posicionamiento.

