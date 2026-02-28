VÍDEO: Mónica García condena los ataques a Irán y acusa a Trump y Netanyahu de "poner patas arriba la paz mundial"

La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto institucional ‘Acuerdo de Estado por el movimiento Asociativo en Cáncer’, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, a 23 de febrero de 2026, - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha condenado este sábado la intervención militar lanzada de forma coordinada por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha acusado a sus respectivos mandatarios, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, de "poner patas arriba el orden y la paz mundial".

Así lo ha dicho García en un acto Más Madrid, la formación que lidera, donde ha realizado una "condena abosluta" de lo que ha definido como una "nueva operación imperialista" aunque en este caso se produzca contra una "teocracia" y una "dictadura" como la iraní.

En este contexto, ha subrayado que el Gobierno de España "se va a hacer cargo nuevamente de este nuevo desorden mundial". "El Gobierno nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo", ha asegurado.

