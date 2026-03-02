VÍDEO: Puente tilda la respuesta de la UE con Irán de "tibia" y de "sumisión a Trump": "Es muy mala para Europa"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un desayuno informativo, en el Ateneo de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "tibia" la respuesta de la Unión Europea (UE) por la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, una postura que también ha calificado de "sumisión" al presidente estadounidense, Donald Trump, algo que considera que es "muy malo" para Europa.

Durante su intervención en 'Los desayunos del Ateneo', Puente ha mostrado su "enorme preocupación" por una intervención norteamericana a la que no ve sentido y desconoce "cuál es el propósito". "No sabemos muy bien si lo que se pretende es un cambio de régimen y si esta es la mejor forma de hacerlo", ha dicho el ministro, que también ha dudado sobre que se hable de un "arsenal nuclear potencial" cuando hace unos meses "estaba completamente destruido".

"No encuentro razones lógicas que me convenzan de lo que en este momento está haciendo Estados Unidos", ha insistido Puente, que ha criticado que Trump "ni siquiera haya buscado el concurso del Congreso norteamericano" para respaldar la operación, sino que "directamente ataca a un tercer país sin ningún apoyo de la comunidad internacional ni respeto por la legalidad internacional" o unas "razones lógicas que lo amparen".

"NO NOS VA A LLEVAR A BUEN LUGAR"

Dicho esto, Puente también se ha pronunciado sobre la posición de la Unión Europea tras la operación contra Irán. "La respuesta en general de Europa, particularmente, me parece tibia y forma parte de una dinámica de sumisión a Trump y a los Estados Unidos que creo que es muy mala para Europa", ha advertido.

A su juicio, la operación de EEUU e Israel "no nos va a llevar a buen lugar" pues ya se están viendo las consecuencias, como "un incremento del precio del petróleo del 10%" o el daño humano que puede provocar.

Asimismo, Puente ha pedido a aquellos que amparen la operación que expliquen a la opinión pública "de manera muy convincente cuáles son las razones" y si no había "otras fórmulas más razonables" para alcanzar "el mismo objetivo".

Cuestionado por si cree España se puede ver afectada por su posición en el conflicto, Puente ha defendido que el Gobierno "debe estar donde está la razón". "España debe estar con la multilateralidad, no con la unilateralidad. España debe estar con la legalidad internacional, no con la ley del más fuerte", ha aclarado.

