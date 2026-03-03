VÍDEO: Trump asegura que España es un aliado "terrible" y que ha ordenado "cortar todo el comercio"

Archivo - El president de EEUU, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

Tacha de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que España es una aliado "terrible" y ha que ha ordenado cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump ha tachado de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%", ha afeado.

"Vamos a cortar todo el comercio", ha reiterado, asegurando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".

"Todos los negocios que tenemos con España, tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España", ha apuntado el presidente estadounidense.

En concreto sobre la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no permitir el uso de las instalaciones militares estadounidenses en suelo español para atacar a Irán, el inquilino de la Casa Blanca ha puesto en duda que España pueda vetar las bases para la operación estadounidense en Oriente Próximo. "Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas nadie nos va a decir (lo contrario)", ha afirmado.

En la misma intervención, Merz ha insistido en que los aliados tratan de "convencer" a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN. "España es el único que no está dispuesto a aceptarlo y estamos tratando de convencerles de que esto es parte de la seguridad común y que hay que cumplir con los números", ha dicho.

En este sentido ha hecho referencia al acuerdo de la OTAN para dedicar el 3,5% de PIB a gasto militar puro y un 1,5 adicional a inversiones en infraestructuras militares. "España tiene que cumplir con esto", ha recalcado.

