Zapatero respalda el "acierto permanente" de Sánchez en política internacional tras su choque con Estados Unidos

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado firmemente la posición del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su enfrentamiento con Estados Unidos por la guerra en Irán y enarbolar el 'No a la guerra', al tiempo que ha calificado de "acierto permanente" la política internacional del presidente.

En declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Zapatero ha vaticinado que Sánchez "va a acertar" con sus críticas a la guerra en Oriente Medio, tras haberlo hecho "liderando los fondos europeos", con "la posición en Ucrania" y de "una manera evidente" en Gaza.

Sánchez se ha negado a permitir que el ejército norteamericano utilice las bases militares de Rota y Morón para sus operaciones militares en Irán, y ha criticado el ataque de EE UU e Israel rescatando el lema de "no a la guerra" que se empleó para rechazar la invasión de Irak en 2003.

Zapatero ha asegurado que "estamos en una era más de violencia que de paz", "más de uso de la fuerza que de extensión de la diplomacia", y ha añadido que lo que más le preocupa es que "no se discute de la legalidad internacional", mientras Naciones Unidas está siendo "preterida por grandes potencias como Rusia o Estados Unidos".