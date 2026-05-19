Estonia.- AMP.- Un caza de la OTAN derriba un dron ucraniano en espacio aéreo de Estonia

Archivo - February 12, 2026, Brussel, Brussel, Belgium: On Thursday, 12 February 2026, Mark Rutte welcomes the defence ministers of NATO member states to NATO HQ in Brussels. The agenda will naturally include Ukraine and the launch of the Arctic Sentry mi - Europa Press/Contacto/Bob Reijnders - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Estonia, Hanno Pevkur, ha confirmado este martes que un caza de la misión de vigilancia aérea del Báltico, que lidera la OTAN, ha derribado un dron posiblemente ucraniano cerca de Kablakula, en el sur del país.

"Es la primera vez que derribamos un dron nosotros mismos (...) Nuestro radar y los sistemas de la fuerza aérea detectaron una posible amenaza incluso antes de que llegara a Estonia", ha dicho en rueda de prensa, según el portal de noticias Delfi.

El dron ha sido derribado sobre el mediodía de este martes entre las localidades de Vortsjarv y Poltsamaa por aviones F-16 de la fuerza aérea rumana que participan en esta misión de la OTAN y que se encuentran desplegados en la base lituana de Siauliai, ha detallado el ministro de Defensa estonio.

"El dron se estrelló en una zona pantanosa y la búsqueda de los restos continúa", ha contado Pevkur, que ha aprovechado para negar que Estonia haya permitido a Ucrania el uso de su territorio para atacar Rusia, después de que Moscú haya denunciado este martes que Kiev habría persuadido a Letonia y al resto de países de la región para llevar a cabo este tipo de operaciones.

En esa línea se ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, quien no solo ha señalado que "Estonia no ha permitido que su espacio aéreo se utilice para atacar a Rusia", sino que además ha responsabilizado de estos incidentes a "la injerencia rusa".

Por su parte, el general del Ejército Riivo Valge, ha señalado que la amenaza aérea en Letonia sigue siendo alta y no ha descartado que puedan darse incidentes similares a lo largo del día. "Es posible que la situación se repita", ha dicho.

Este martes Moscú ha denunciado que Estonia habría permitido a Ucrania utilizar su territorio para atacar, el mismo día en el que varios drones ucranianos han atacado el noroeste del país, obligando a cerrar temporalmente el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo y el de Pskov, cerca de la frontera con el país báltico.

Asimismo, en las últimas semanas se han repetido incidentes similares en países del Báltico y Finlandia. En Letonia dos de ellos impactaron no muy lejos de la frontera, provocando una crisis de Gobierno que costó primero el puesto al ministro de Defensa y después la dimisión de la primera ministra, Evika Silina.

UCRANIA PIDE DISCULPAS

Por su parte, desde Kiev han pedido disculpas a su aliado en el Báltico por estos "incidentes no intencionados" y han acusado a Rusia de "desviar" drones mediante "guerra electrónica", así como de lanzar una "intensa propaganda".

"Nos disculpamos con Estonia y todos nuestros amigos bálticos por estos incidentes no intencionados. Hemos estado y seguimos en estrecha cooperación entre nuestras instituciones especializadas para llegar al fondo del asunto en cada caso y buscar formas de prevenirlos", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El portavoz de la cartera de Exteriores, Heorhi Tiji, ha aprovechado para desmentir que los países del Báltico y Finlandia se han prestado a permitir los ataques ucranianos desde sus territorios y que Kiev siquiera lo haya solicitado. "Nuestros objetivos militares legítimos se encuentran en Rusia; y utilizamos el espacio aéreo ruso para alcanzarlos", ha remarcado en una nota en redes sociales.

"Los rusos no tienen derecho a culpar a Ucrania, a los países bálticos o a Finlandia por las consecuencias de sus acciones y, de manera más amplia, de su guerra de agresión", pero "Ucrania ejerce su derecho a la autodefensa en virtud del Artículo 51 de la Carta de la ONU", ha apuntado el portavoz.