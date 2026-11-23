Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Чурусов Максим / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este lunes al encargado de negocios de Estonia en Rusia, Marek Juhtegi, para protestar por la decisión del Gobierno estonio de cerrar todos los pasos fronterizo terrestres durante un periodo de seis meses a partir de 1 de diciembre.

Así, ha lamentado la postura "rusófoba" de Estonia y ha lamentado que las autoridades estonias parecen "no haber reflexionado seriamente sobre las consecuencias de esta medida". "El cierre de la frontera estatal supondrá, ante todo, un nuevo golpe para la economía estonia y se volverá en contra de la propia Tallin, así como de sus aliados en la UE y la OTAN", ha advertido en un comunicado.

"Esta última maniobra antirrusa de Estonia se suma a la larga lista de acciones hostiles emprendidas por este Estado báltico a lo largo de los años. Estonia sigue apoyando activamente al régimen de Kiev, permitiendo de forma encubierta que drones ucranianos utilicen su espacio aéreo para llevar a cabo ataques contra el noroeste de Rusia; un hecho que la parte rusa ha documentado reiteradamente con pruebas objetivas", ha afirmado.

Es por ello que ha vuelto alertar a la parte estonia de que "tales acciones, provocadoras y extremadamente peligrosas podrían desencadenar una guerra abierta con Rusia". "Las acciones hostiles de Estonia no terminan ahí. Tallin intenta obstaculizar el movimiento de buques de carga rusos en el mar Báltico (...) con el objetivo de imponer un bloqueo naval a nuestro país", ha apuntado.

"En octubre, Estonia impuso una prohibición total al tránsito de grano ruso y bielorruso a través de su territorio. Estonia está intensificando las medidas represivas contra los residentes rusoparlantes y disidentes que se niegan a seguir ciegamente las narrativas oficiales de las autoridades, destinadas a vilipendiar a Rusia en todos los ámbitos", ha destacado.

"Para resolver la llamada cuestión rusa, Tallin no solo ha recurrido a la prohibición del idioma ruso en todos los niveles sino también al procesamiento penal y a la deportación de aquellas personas que simpatizan con nuestro país y buscan preservar su derecho a acceder a su lengua y cultura maternas", ha lamentado, al tiempo que ha denunciado métodos propios de un "Estado policial" que "no duda en recurrir a medidas coercitivas y amenazas".

Por ello, considera la política estonia respecto a Rusia "injustificada" y una "forma de hostilidad absoluta hacia el país", lo cual "seguirá desestabilizando la situación en la región y afectará negativamente tanto al bienestar de los residentes de Estonia como a la ya precaria situación económica de este Estado báltico".

La medida ha sido adoptada varios días después de que Estonia alertara de la continuidad de la acciones hostiles atribuidas a Moscú, entre ellas "actos de sabotaje" y "operaciones híbridas" que afectan al país báltico y a Europa.

De acuerdo con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, cumplidos estos seis meses, el Ejecutivo valorará la necesidad de introducir cambios eventuales con vistas a garantizar la seguridad nacional y el orden público. "En general, las actividades hostiles de Rusia no dan señales de disminuir", argumentó el viernes en una rueda de prensa recogida por la cadena pública ERR, en la que subrayó que "Estonia está actuando con firmeza y serenidad".

Tras este anuncio, la presidenta del país, Ulle Madise, advirtió de las consecuencias que podría tener legislar con las "emociones", al tiempo que cuestionó la reacción era "correcta", "proporcionada" y "beneficiosa para Estonia a nivel internacional".