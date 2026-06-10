Los estudiantes y alumni de UDIT superan los 450 premios nacionales e internacionales

Ganadoras Manteco Sustainability Award - CEDIDA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes y alumni de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) han superado en el curso 2025-2026 los 450 reconocimientos nacionales e internacionales en los ámbitos del diseño, la innovación, la tecnología y la creación audiovisual, ha informado la institución en un comunicado.

Durante el último año académico, el talento de UDIT ha sido reconocido en algunos de los certámenes más prestigiosos del panorama global, como los iF Design Awards, los Pentawards o los Young Ones Awards.

Entre los proyectos y perfiles destacados en estas competiciones internacionales figuran Daniel Alcolea, galardonado en los Pentawards; Blanca de Bonrostro, ganadora del Premio Pierre Cardin Jóvenes Diseñadores 2025 en Atenas; Aitana Acevedo, premiada en los iF Design Awards en Berlín, y Begoña Sunyé de Terry, reconocida en los LIT Lighting Design Awards de Londres.

A estos logros se suman premios en iniciativas como los Greenwalk Awards, los FIT Sport Design Awards o certámenes como Selekted Bilbao y Big Indie Contest 2025, donde equipos de estudiantes han sido reconocidos por sus propuestas innovadoras en diseño y creatividad digital.

En el caso de los FIT Sport Design Awards, la alumna del Grado en Diseño de Producto Marta Poy ha resultado galardonada en estos prestigiosos premios que reconocen innovaciones deportivas, productos sostenibles y soluciones con impacto positivo en el medio ambiente.

RECONOCIMIENTO EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y AUDIOVISUAL

En España, los estudiantes y egresados de Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño Audiovisual e Ilustración y Animación de UDIT han tenido una presencia destacada en citas como los Premios Laus, los Premios Aebrand o el Festival de Málaga.

Asimismo, han sido premiados en iniciativas como #Versionathyssen del Museo Nacional Thyssen - Bornemisza y la Comunidad de Madrid impulsando su visibilidad en el ámbito cultural y creativo.

En el terreno del diseño de interiores y la arquitectura efímera, UDIT se ha convertido recientemente en la primera universidad en recibir una mención en el Premio Casa Decor a Mejor Diseño Original gracias al proyecto Tótem Hoguera, desarrollado por estudiantes del grado y del máster en Diseño de Interiores.

Por su parte, la alumna Daniella Fanovich ha sido reconocida en los Premios Porcelanosa en la categoría 'Diseño de Futuro-Estudiantes', recibiendo el galardón de manos de Margherita Frezza y Ju-Wei Chen.

FORMACIÓN CONECTADA CON LA INDUSTRIA

Uno de los ejes diferenciales de UDIT es su modelo formativo basado en la conexión directa con empresas e instituciones a través de retos profesionales, hackatones y competiciones en entornos reales, ha afirmado la institución.

Entre las iniciativas más recientes destacan los proyectos desarrollados junto a B&B Hotels, UNOde50, Hisense, Cocinas Río o Suot, así como programas como IndesIAHack, Madrid in Game HackJams o la Game Jam Madrid Crea, impulsada junto a DEV.

En este contexto, estudiantes de la universidad han sido reconocidos como ganadores y finalistas en competiciones como IndesIAHack, OSIEIA4GOOD 2026, HackJams de Madrid in Game, el reto Suot, la Game Jam Madrid Crea o Antalia Decora V, desarrollando soluciones innovadoras a desafíos reales de la industria.

También en el marco de estas alianzas con empresas, estudiantes de UDIT han sido reconocidos en iniciativas como el Manteco Sustainability Award, reto impulsado junto a la firma italiana Manteco para promover soluciones innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad aplicada al diseño.

PROYECCIÓN CONTINUA DEL TALENTO CREATIVO

Además de los premios obtenidos, estudiantes y alumni de UDIT han sido finalistas en certámenes de referencia como los Premios Madrid Impacta y en diferentes festivales europeos de diseño, innovación y creación audiovisual, ampliando de forma continuada la presencia de la universidad en escenarios nacionales e internacionales.

La universidad ha afirmado que "estos resultados reflejan el compromiso de UDIT con un modelo educativo orientado a la innovación, la conexión con la industria y la proyección internacional del talento creativo".

El rector de la UDIT, Juan Cayón Peña, ha afirmado que "estos logros excepcionales, que son motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria", solo merecen su más sincera felicitación hacia los estudiantes.

"Los resultados que hoy vemos materializados en forma de premios y menciones son fruto de más de 20 años de trayectoria académica, en los que el excelente trabajo y la dedicación de nuestro profesorado han impulsado el talento de nuestros estudiantes, acompañándolos de forma cercana en su desarrollo y apostando por la creación de nuevas enseñanzas oficiales en ámbitos emergentes que hasta ahora no contaban con titulación universitaria. Todo ello es también reflejo del excelente trabajo y la dedicación de nuestro profesorado, del que me siento profundamente orgulloso", ha destacado.