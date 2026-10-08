Consejo de ministros propuesto por el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento etíope ha dado 'luz verde' este jueves a la composición del Gobierno propuesto por el primer ministro, Abiy Ahmed, un gabinete que roza la paridad con un 41% de carteras dirigidas por mujeres y que incluye por primera vez representación de la región de Harari --una de las nueve divisiones étnicas de Etiopía-- a nivel ministerial en el Ejecutivo federal.

Así lo ha anunciado la oficina del primer ministro en un comunicado difundido en redes sociales, en el que se ha incluido el listado de los 23 candidatos refrendados durante la sesión de la Cámara de Representantes celebrada esta mañana.

Entre los nombramientos anunciados destacan varios nombres como el de Gedion Timotheos, que repite al frente de la cartera de Exteriores; así como el de Temesgen Tiruneh, que continúa como vice primer ministro. Del mismo modo, Birhanu Nega y Hana Arayaselassie, mantendrán su puesto como jefes de Educación y Justicia, respectivamente, dando continuidad a sectores clave de la anterior Administración.

Además, Addisu Arega conserva la cartera de Agricultura, Habtamu Itefa permanece al frente de Agua y Energía, Mekdes Daba sigue en Salud y Aynalem Niguse renueva su liderazgo en Ingresos.

Por otro lado, la exministra de Planificación y Desarrollo, Fitsum Assefa, ha sido nombrada ministra de Finanzas, en sustitución de Ahmed Shide, elegido presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo al inicio de la nueva legislatura.

Otros dos cambios reseñables son el de Mohammed Idris, que deja el Ministerio de Paz para comenzar su actividad como ministro de Defensa, y el de Fisseha Yitagesu, que llega a la cartera de Industria tras su período como directora de la Corporación para el Desarrollo de Parques Industriales.

En la misma línea, Shewit Shanka, quien anteriormente se desempeñó como titular de Cultura y Deportes, pasa a ser Ministra de la Mujer y Asuntos Sociales; mientras que el ex ministro del gabinete del primer ministro Alemtsahay Paulos pasa a ocupar el Ministerio de Minería y Selamawit Kassa asume la cartera de Cultura y Turismo.

Como parte de esta remodelación, exdirector ejecutivo de Ethio Telecom --principal empresa de telecomunicaciones de Etiopía,--, Frehiwot Tamiru, se incorpora al Gabinete de Abiy Ahmed como ministro de Innovación y Tecnología. Por último, el antiguo Ministerio de Planificación y Desarrollo, ahora Ministerio de Estrategia Nacional, estará dirigido por el exministro de Estado, Bereket Fissehatsion; y el Ministerio de Transporte y Logística --renombrado como Ministerio de Logística-- será dirigido por el exvicepresidente de Oromía, Sadat Nesha.

NUEVAS INCORPORACIONES

El nuevo gabinete contará además con representantes de algunos de los partidos políticos que concurrieron a las elecciones del pasado mes de junio, en las que el Partido de la Prosperidad (PP), la formación de Abiy Ahmed, se hizo con 512 del total de 547 de escaños en el Parlamento etíope.

Así, el presidente del Partido Popular Afar (APP), Musa Adem, ha sido nombrado ministro de Paz, mientras que el Ministerio de Educación estará vinculado a la organización Ciudadanos Etíopes por la Justicia Social (EZEMA) a través de su representante, Birhanu Nega.

Designaciones adicionales incluyen Awelu Abdi como ministro de Trabajo y Capacitación, Yasmin Wohabrebbi como Ministra de Comercio e Integración Regional, Mohammed Abdurahman como titular de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Sultan Weli como ministro de Riego y Tierras Bajas, y Aklilu Tadesse (PhD) como ministro de Juventud y Deportes.

La presencia de Mohammed Abdurahman en el nuevo Ejecutivo marca además un hito histórico en el país, al tratarse de la primera vez que la región de Harari cuenta con representación a nivel ministerial.

El nuevo gabinete asume el cargo para un nuevo período gubernamental de cinco años, iniciado este lunes con la apertura del séptimo período parlamentario y el juramento para un nuevo mandato del reelegido primer ministro Abiy Ahmed.

Estos nombramientos se producen además en medio de crecientes tensiones con Egipto, Sudán y Eritrea en relación con las aguas del río Nilo y la ofensiva lanzada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país, al que Adís Abeba acusa de contar con apoyo de estos países por sus tensiones por las discrepancias en torno a su presa en el Nilo Azul y la voluntad del país de obtener salida al mar Rojo, algo que también ha provocado tensiones con Somalia.