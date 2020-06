La Eurocámara exige un plan de recuperación "masiva" que huya de la “hechicería financiera”

BRUSELAS, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este viernes la puesta en marcha de un plan de recuperación "masiva" que transforme la economía europea tras la pandemia con una impulso que alcance los dos billones de euros pero que huya de la "ingeniería financiera" y "multiplicadores dudosos" que pongan en peligro la credibilidad del proyecto europeo.

La Eurocámara ha aprobado con 505 votos a favor, 119 en contra y 69 abstenciones una resolución no vinculante pactada con anterioridad por los cinco grandes grupos del Hemiciclo: populares, socialdemócratas, liberales, ultraconservadores y ecologistas.

En el texto, los eurodiputados abogan por un "paquete de recuperación masiva"que transforme las economías del bloque a través de "la puesta en común de inversiones estratégicas", tanto en las políticas tradicionales de la UE como en nuevas prioridades, en especial las transiciones ecológica y digital.

El "Fondo de Recuperación y Transformación" debe estar financiado con "la emisión de bonos a largo plazo garantizados por el presupuesto de la UE, que maximicen el margen de maniobra y estén sujetos a un plan de amortización". Este plan, añade la resolución, será "un componente fundamental" de un "paquete general" que impulse una inversión --también privada-- de dos billones de euros.

Sin embargo, los eurodiputados exigen a la Comisión Europea que lidera Ursula von der Leyen que no utilice "ingeniería financiera" o "multiplicadores dudosos" para anunciar un fondo multimillonario. Se oponen así a fórmulas como las del 'plan Juncker' o el fondo para la transición ecológica de las regiones, que confían en que cada euro movilice otros 15 en inversiones.

"(La Eurocámara) advierte de que las cifras globales de la inversión que se vaya a movilizar no constituyen el volumen auténtico del Fondo de Recuperación y Transformación ni pueden presentarse de ese modo", señala el documento aprobado por el Hemiciclo.

PRINCIPALMENTE SUBVENCIONES

Además, al igual que piden países como España, Italia o Francia, el Parlamento Europeo señala que este fondo debe transferirse a los Estados miembros "sobre todo" a través de subvenciones o pagos directos, aunque también tenga préstamos a devolver.

En la misma línea, la Eurocámara cree que el fondo debe estar operativo "lo antes posible" y apunta que, aunque anticipar algunos pagos "puede ayudar a mitigar los efectos inmediatos de la crisis", un "exceso de anticipación tendrá como resultado el debilitamiento del presupuesto".

No obstante, los eurodiputados subrayan que este plan de recuperación "no debe suponer una carga adicional para las haciendas públicas nacionales" y se muestran "dispuestos" a que los Estados miembros no tengan que aumentar su contribución al presupuesto comunitario.

Pero a cambio, remarca la resolución, deben crearse una "cesta" nuevos recursos propios para pagar los intereses y la amortizaciones de las emisiones de deuda. Entre los posibles "candidatos", el documento propone una base imponible y consolidad del impuesto de sociedades, impuestos sobre los servicios digitales y las transacciones financieras, ingresos procedentes del sistema de comercio de emisiones, un gravamen al plástico y un impuesto a la entrada de carbono.

"Si no quieren aceptar la creación de nuevos recursos propios, garantizar un presupuesto de la UE viable requerirá inevitablemente aceptar un nuevo aumento de sus contribuciones directas", enfatizan los eurodiputados ante un posible rechazo a estos nuevos impuestos por parte de las capitales.

Con todo, el Parlamento Europeo avanza que se opondrá a "cualquier intento de poner en peligro la financiación adecuada" del próximo presupuesto de la UE y recuerda que las cuentas comunitarias necesitan su consentimiento para salir adelante.