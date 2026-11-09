Al menos 20 migrantes muertos en naufragios frente a las costas de Creta (Grecia)

Archivo - Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 migrantes han muerto durante los últimos días en naufragios registrados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de la isla griega de Creta, en el sur del país, según han informado las autoridades.

Un primer naufragio --registrado el sábado-- se ha saldado con ocho migrantes muertos en la zona, tal y como ha confirmado este lunes la Guardia Costera griega, que ha especificado que las operaciones de búsqueda y recate se habían iniciado el mismo sábado a unas 6 millas náuticas (a unos 9,5 kilómetros) de la costa sur de la isla, donde 28 migrantes de origen sudanés fueron rescatados con vida.

Sin embargo, durante la noche del domingo al lunes, los equipos han hallado la embarcación, que habría volcado el día anterior, y han confirmado el fallecimiento de esas ocho personas que cayeron al agua cuando el barco volcó.

Las autoridades portuarias han lamentado las dificultades para llevar a cabo operaciones durante el último día debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona.

La segunda embarcación accidentada es un bote que fue detectado por un buque también en aguas cercanas a Creta. Los guardacostas han logrado rescatar con vida a 18 personas y han confirmado el hallazgo de 12 cuerpos sin vida, según informaciones de la cadena de televisión ERT.