Diversos vuelos entre destinos europeos se ven afectados nuevamente por una serie de amenazas de bomba

COPENHAGEN, Nov. 5, 2026 -- Passengers arrange their belongings inside a terminal at Copenhagen Airport in Copenhagen, Denmark, Nov. 5, 2026. Police and military bomb disposal personnel examined two aircraft at Copenhagen Airport on Thursday morning foll - Liu Zhichao / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diversos vuelos entre destinos europeos se han vuelto a ver afectados este viernes por tercer día de la semana por una serie de amenazas de bomba, según han señalado países como Francia, Dinamarca y República Checa, si bien las autoridades han destacado que por ahora las inspecciones no han hallado riesgos en los aviones afectados.

Un portavoz de la oficina del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que durante la jornada "se han registrado cuatro nuevas amenazas de bomba en aviones que sobrevolaban territorio francés", antes de agregar que las cuatro aeronaves "han aterrizado sin incidentes" en París.

"Los equipos de desactivación de explosivos están llevando a cabo inspecciones de seguridad. Se ha abierto una investigación para determinar el origen de estas alertas, que afectan a toda Europa", ha manifestado, al tiempo que ha elevado a más de 20 las alertas a nivel continental en las últimas horas, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Por su parte, la Policía de República Checa ha confirmado a través de redes sociales que durante la jornada "se han recibido de nuevo amenazas sobre la colocación de explosivos de fabricación artesanal en varios vuelos que despegaron o iban a aterrizar en el aeropuerto de Praga".

"Hemos puesto en marcha las medidas de seguridad necesarias, con un impacto mínimo sobre las operaciones habituales del aeropuerto. Seguimos investigando el asunto", ha manifestado, tras lo que el propio aeropuerto ha reseñado en redes sociales que "la situación no afecta a las operaciones aeroportuarias".

Un portavoz del aeropuerto de Praga ha especificado en declaraciones a Europa Press que el aeródromo ha recibido "amenazas relativas a la posible presencia de artefactos explosivos a bordo de varias aeronaves", con un total de nueve vuelos afectados, incluido uno procedente de España.

De esta forma, ha detallado que entre los afectados hay vuelos procedentes de Dinamarca, España y Reino Unido, así como vuelos con destino a los Países Bajos, Chipre, Rumanía, Italia y Reino Unido. "La Policía ha adoptado las medidas de seguridad necesarias en respuesta a lo sucedido", ha zanjado.

En esta línea, la Policía de Dinamarca señalado que está investigando "amenazas al tráfico aéreo" en el aeropuerto de la capital, Copenhague, si bien ha afirmado que por ahora considera que "no hay riesgo alguno para los pasajeros".

"Estamos de nuevo presentes hoy en el aeropuerto de Copenhague a raíz de unas amenazas dirigidas contra el tráfico aéreo. Nuestra evaluación inmediata es que no existe, ni ha existido, peligro alguno para los pasajeros ni para otras personas que se encuentren en el aeropuerto", ha señalado.

Asimismo, ha hecho hincapié en un comunicado en que los agentes "están investigando el incidente" y ha agregado que "mantienen una presencia visible en las instalaciones", sin que por ahora haya detalles sobre el alcance de las amenazas o el destino de las mismas.

La situación se da después de que más de una decena de vuelos entre aeropuertos europeos recibieran el jueves falsas amenazas de bomba, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino, lo que provocó que tres de ellos hayan sido desviados.

A ello se suma que otros siete vuelos europeos registraron falsas amenazas de bomba durante la jornada del martes, lo que obligó a las autoridades de España, Polonia, Italia y Bulgaria a activar dispositivos de seguridad, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estas acciones.