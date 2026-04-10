Estonia llama a Europa a usar "el poder" que tiene para regular las redes sociales

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación e Investigación de Estonia, Kristina Kallas, ha llamado a los legisladores europeos a que "usen el poder que tienen" y regulen a las empresas estadounidenses que controlan las redes sociales para que se responsabilicen de los problemas que pueden generar.

Lo ha dicho este viernes European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, junto al presidente del International Institute for Management Development, David Bach, y el economista sénior en Digital Skills and the Future of Work en la OCDE, Stijn Broecke.

Kallas ha descartado la idea de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de edad, ya que "los jóvenes encontrarán la manera de seguir usándolas".

Ha añadido que el camino no debe pasar por esperar que los menores sean conscientes del uso de las redes: "Creo que la responsabilidad regulatoria es de los gobiernos y de las empresas".

En este sentido, ha explicado que no se puede pensar que prohibiendo las redes sociales desaparecerán los problemas de salud mental en jóvenes y la 'manosfera', ya que son cuestiones mucho más profundas que se deben afrontar de manera honesta.

INTELIGENCIA ARTIFICAL

Broecke ha destacado que la población europea está "claramente preocupada" por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

Ha añadido que hay diferencias entre países --España es de los que menos preocupación expresa-- y que se puede deber a que los países más expuestos a esta tecnología son los que tienen "más trabajos altamente cualificados".

Bach ha señalado que la mitad de los trabajos de oficina "pueden estar en peligro en los próximos cinco años" a causa de la IA y ha lamentado que está habiendo un descenso en las ofertas de trabajo para jóvenes sin experiencia en trabajos como contabilidad o legal.

Ha añadido que, a pesar de que las revoluciones tecnológicas acaban creando empleo, también crean disrupciones, por lo que la preocupación de las personas está justificada, ya que el trabajo cambiará "y no solo habrá ganadores en este proceso".