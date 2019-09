Europa.- Líderes europeos conmemoran en Polonia el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial

Publicado 01/09/2019 9:27:38 CET

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de varios países han comenzado este domingo las ceremonias de conmemoración del 80 aniversario del estallido de la II Guerra Mundial desde la ciudad polaca de Wielun, la primera localidad bombardeada por la Luftwaffe alemana el 1 de septiembre de 1939, en el principio de un conflicto que dejó en torno a 80 millones de muertos y cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días

La ceremonia ha comenzado con discursos del presidente polaco Andrzej Duda y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, tras guardar un minuto de silencio en memoria de las 2.000 víctimas del bombardeo.

Minutos después, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el subdirector de la Comisión Europea, Frans Timmermans, llevaron a cabo celebraciones en la península de Westerplatte, en la costa báltica, el lugar de la primera batalla de la guerra, cuando las tropas polacas opusieron resistencia.

En Wielun, Duda ha agradecido a Steinmeier por su presencia en el doloroso aniversario, quien a su vez ha pedido el perdón de los polacos, "por la barbarie racista alemana y su deseo de aniquilar".

"No podemos olvidarnos de la Segunda Guerra Mundial", ha aseverado por su parte el presidente polaco, "incluso cuando sus testigos ya no están con nosotros, para asegurarnos de que lo que ocurrió en Wielun y más tarde en muchos otros lugares de Polonia y el extranjero, no se repita nunca".

"Es más fácil ir donde los soldados lucharon que al lugar donde el Ejército bombardeó criminalmente a civiles que estaban dormidos", ha criticado Duda. La presencia del presidente alemán en Wielun es una forma de "compensación moral", ha concluido.

El evento principal tendrá lugar en Varsovia y contará con una larga lista de participantes, incluida la canciller alemana, Angela Merkel, el primer ministro francés, Edouard Philippe, el primer ministro belga y presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel, así como líderes de Croacia, la República Checa, Lituania, Eslovaquia, Ucrania y Hungría.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debía asistir, pero canceló su viaje planeado diciendo que necesitaba estar pendiente del huracán que se aproximaba al sureste de los Estados Unidos. El vicepresidente, Mike Pence, participará en el evento en lugar de Trump.

CUESTIÓN DE COMPENSACIONES

En la ceremonia, Duda expresó un tono mucho más conciliador que el exhibido en la entrevista publicada este sábado ante el diario alemán 'Bild', en la que volvió a reclamar a Alemania el pago de compensaciones por los daños sufridos.

Las indemnizaciones son, para Duda, son "una cuestión de responsabilidad y moral". "La guerra de la que estamos hablando hoy causó enormes daños en Polonia", ha afirmado Duda.

El mandatario ha anunciado que el Parlamento polaco "presentará una factura" y ha asegurado que el ex presidente Lech Kaczynski ya había mandado elaborar "informes periciales hace años que muestran claramente que estos daños nunca fueron reparados".

Duda señaló que al final los expertos tendrán que decidir sobre la cuestión de las compensaciones. "Estoy seguro de que encontraremos una solución".

Solo en Polonia, se estima que perdieron la vida hasta seis millones de personas. La capital, Varsovia, y muchas otras ciudades polacas quedaron reducidas a escombros y cenizas.

Alemania considera, en cambio, que el pago de posibles compensaciones es un tema cerrado. El Gobierno alemán se remite al tratado "Dos más Cuatro" que en 1990 abrió el camino a la reunificación del país.

En el tratado entre la República Federal, la República Democrática Alemana y las cuatro antiguas potencias ocupantes, a saber, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido, no se menciona explícitamente el pago de las reparaciones.