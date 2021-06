Save the Children denuncia abusos sobre niños migrantes en las fronteras europeas

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha denunciado que cientos de niños y adolescentes migrantes sufren abusos en las fronteras de Europa, donde se enfrentan a una violencia "sin precedentes" y son rechazados "ilegalmente".

Los abusos se repiten en distintas zonas, desde Italia a la conocida como ruta de los Balcanes. En esta última zona, los menores entrevistados por Save the Children han contado que han sido robados, golpeados, obligados a desvestirse, detenidos y sometidos a todo tipo de violencia.

Abdel, de 18 años, llegó desde Pakistán dispuesto a pasar el "juego" de los cruces fronterizos. "A veces veo en mis sueños la violencia policial en los bosques de Croacia. Una vez nos hicieron caminar cuesta arriba sin parar durante horas, mientras nos golpeaban. Uno de los policías lo disfrutó, otros le dijeron que se detuviera, pero él continuó", dice.

"En otra ocasión nos obligaron a desnudarnos y nos arrojaron a un río helado. [...] Uno de nosotros fue golpeado en la cabeza y murió en el acto. Murió y se lo llevaron y lo arrojaron al río, no encontramos su cuerpo", lamenta.

Su caso no es único, en la medida en que el informe 'Oculto a la vista' muestra los peligros de un viaje que llega también a Italia, país alcanzado solo en abril por 107 menores no acompañados llegados desde los Balcanes. De ellos, 24 abandonaron las instalaciones de acogida para continuar su viaje y otros tantos fueron rechazados en Francia.

En la localidad gala de Menton, los niños denunciaron encierros en contenedores y modificaciones de su fecha de nacimiento para que pudieran ser devueltos a Ventimiglia, en Italia. En Trieste, la Policía italiana seguía hasta hace unos meses una "peligrosa práctica" de tratar a los menores de edad como personas adultas para que pudieran ser devueltos al lado esloveno, afirma Save the Children.

La ONG, que espera hacer llegar su mensaje a los líderes de la UE que se reunirán la próxima semana, ha instado a los países e instituciones europeos a garantizar un control eficaz e independiente de las fronteras. La directora de programas europeos de Save the Children Italia, Raffaela Milano, ha lamentado que la UE "sigue cerrando los ojos ante la violencia" que los menores "se ven obligados a soportar".

"Con este informe en la mano ya no se puede decir 'no lo sabíamos'. Los Estados miembros europeos pueden y deben gestionar estos flujos de niños y niñas vulnerables; y no solo en nombre de la solidaridad, sino también para hacer que estos niños, niñas y adolescentes sean una parte valiosa de la sociedad", ha afirmado.

La ONG ha recalcado que estos menores muestran fortaleza como portavoces de familia, hablan varios idiomas, usan teléfonos inteligentes y tecnología y se informan, por lo que Milano ha emplazado a dotarles también de herramientas de formación que les permitan desarrollar todo su potencial.