Europa.- La UE da por buena la versión de Turquía y defiende que el acuerdo migratorio sigue en pie

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UE ha señalado este viernes que las autoridades turcas no han notificado ningún cambio en su política migratoria por lo que considera que el acuerdo con el bloque comunitario para controlar el flujo migratorio a Europa "sigue en pie".

De esta forma, el bloque europeo da por buena la versión de Ankara que asegura que no ha cambiado su política migratoria. Este jueves, en medio de la escalada bélica en Idlib en la que murieron 33 militares turcos, el portavoz del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Omer Celik, afirmó que no el país no estaba en disposición de controlar las rutas migratorias.

Ante la posibilidad de que Turquía deje vía libre a los refugiados que quieran seguir su ruta hacia países de la Unión Europea, incumpliendo por tanto el acuerdo sellado por ambas partes en 2016, Ankara ha aclarado este viernes que no hay ningún cambio por ahora.

"No hemos visto ningún anuncio oficial sobre un cambio de política. Esto ha sido subrayado por el propio ministro de Exteriores turco que ha dicho que no hay cambios sobre la política de migración o asilo", ha asegurado este viernes Peter Stano, portavoz del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

En otras palabras, ha subrayado el portavoz, "no hemos sido notificados por parte de Turquía de que haya cambios en estos temas". Por ello, la UE espera ahora que Turquía se ciña a los compromisos firmados en el pacto de 2016, con el que recibe 3.000 millones anuales a través del mecanismo de refugiados a cambio de frenar la migración irregular.

Sobre si la respuesta de la UE a una posible ruptura del acuerdo, Stano ha señalado que ahora toca hacer un trabajo de evaluación para determinar cuál es la situación migratoria en frontera y "después se tomarán decisiones". Así, ha explicado que la UE recibirá información de los Estados miembro y de las agencias europeas que operan en el terreno para analizar la evolución de personas que se dirigen a las fronteras y tratan de cruzar a suelo comunitario.

De esta forma, ha evitado entrar en "especulaciones" sobre el número de migrantes en Turquía que se habrían acercado a las fronteras terrestres de la UE. Medios turcos han informado que cientos de migrantes se habrían trasladado tanto a la frontera terrestre con Grecia como a ciudades costeras turcas desde la que embarcarse hacia las islas griegas del Egeo.

Por su parte, las autoridades de Grecia han ordenado reforzar la seguridad en la frontera ante un posible repunte.