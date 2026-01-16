Euskadi gestionará las prestaciones no contributivas y los subsidios por desempleo desde el 1 de enero de 2027

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Euskadi gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena.

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado este viernes en Madrid el traspaso de cinco competencias: las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Lo han hecho en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de País Vasco, celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, presidida por el ministro, Ángel Víctor Torres, y la propia Ubarretxena. En el encuentro también han participado el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Mikel Torres, Noel d'Anjou y Bingen Zupiria, respectivamente.

Al término de la reunión, la portavoz del Ejecutivo vasco ha informado de que el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, incluido en este paquete de transferencias, será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

ASUNTOS PENDIENTES

Maria Ubarretxena ha celebrado lo que ha considerado como "un día importante para Euskadi", que "gana autogobierno" con la asunción de estas nuevas competencias, y ha agradecido la tarea "titánica" realizada por el equipo negociador en los últimos meses, a pesar de las "dificultades y los desencuentros" con el Gobierno del Estado, reconociendo asimismo el trabajo de Ángel Torres y el secretario de Estado, Arcadi España.

Ubarretxena, que ha asegurado que el acuerdo no romperá la caja única, ha avisado de que "el trabajo no termina aquí". "Quedan por cerrar materias pendientes y en esa tarea vamos a seguir", en alusión a las otras 15 transferencias pendientes de concretar, cuyo plazo fijado ya ha vencido.

Posteriormente, el ministro Torres ha puesto en valor la labor negociadora conjunta y el haber alcanzado un "consenso" con Euskadi, mientras que, como Ubarretxena, ha admitido que en el proceso se han dado "diferencias e interpretaciones distintas".

Tal y como ha mencionado Ubarretxena, el ministro ha garantizado que el acuerdo no romperá el principio de solidaridad con las otras comunidades autónomas. "Lo más importante y lo difícil es terminar acordando. La discordia debe ser la excepción; la norma en la gestión pública debe ser la empatía, los acuerdos, la posición común y el interés compartido", ha expresado.

Según Torres, en los últimos años el Gobierno ha transferido competencias al Euskadi, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Canarias o Baleares.

PRIMER BLOQUE

Con la culminación de los traspasos en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y Seguro Escolar, Euskadi cierra el primer bloque de las transferencias vinculadas a la Seguridad Social, "avanzando de forma decisiva en el desarrollo íntegro de las competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika en materia de Seguridad Social", ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco.

El traspaso de la protección por desempleo, que se hará efectivo el 1 de enero de 2027, permitirá a Euskadi integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, con una ventanilla única que "simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas".

Con la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del Sepe se convertirán en oficinas de Lanbide y se transferirán las oficinas provinciales. El traspaso afectará a unas 51.000 personas y conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.

La gestión de las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, será efectiva desde el 1 de enero de 2027 y permitirá a Euskadi asumir de forma integral la tramitación, reconocimiento, control y pago de estas ayudas.

Según el Gobierno Vasco, Euskadi podrá atender "de manera más eficiente" cerca de 20.000 beneficiarios, especialmente en prestaciones vinculadas a discapacidad, nacimiento o adopción. En este caso, se transfieren cuatro plazas públicas y se gestionarán alrededor de 100 millones anuales mediante la minoración del cupo.

Para cerrar el primer bloque relacionado con la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma Vasca asume la gestión integral de las prestaciones económicas del Seguro Escolar, que incluye la información, tramitación, resolución y pago de las prestaciones, el control del mantenimiento del derecho, el reintegro de cobros indebidos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la relación con las entidades financieras.

También incluye las funciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en respecto a la recaudación y gestión económica del seguro escolar en su conjunto. El traspaso tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2027.

El colectivo potencialmente protegido en Euskadi asciende a unos 120.000 estudiantes por curso, desde la enseñanza secundaria posobligatoria hasta los estudios universitarios. Con una cuota anual por estudiante de 2,24 euros, el volumen a gestionar asciende a 270.000 euros.

Para el Ejecutivo de Euskadi, el traspaso "refuerza el autogobierno" al permitir que Euskadi recaude directamente las cuotas y gestione y abone las prestaciones económicas, "facilitando una gestión más cercana y coherente con las políticas educativas y sociales del país, sin alterar los derechos ni las cuantías reconocidas".

Tras el traspaso de Salvamento Marítimo, que será efectivo a partir del 1 de octubre de este año y tendrá un "despliegue progresivo", Euskadi asumirá la dirección, coordinación y planificación de estos servicios en su litoral, "integrándolos plenamente en el Sistema vasco de Seguridad Pública y mejorando de forma significativa la capacidad de respuesta ante emergencias en el mar".

Sin transferencia de personal ni de bienes, el País Vasco contará con financiación específica -incluida una compensación inicial de más de 6,3 millones de euros y una reducción anual del cupo- y se subrogará en el convenio con Cruz Roja para el uso de siete embarcaciones, lo que garantizará medios operativos suficientes.

Por último, se ha ampliado el traspaso en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante el traspaso a Euskadi de las instalaciones del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

Con la gestión de más de 12.000 m2 de infraestructuras especializadas, valoradas en unos 3,16 millones de euros, Osalan "podrá desarrollar políticas propias mejor adaptadas a las necesidades productivas y laborales vascas, utilizando laboratorios avanzados y personal altamente cualificado".

Aunque se mantiene la actividad estatal "en un marco de cooperación, la clarificación de funciones", la planificación conjunta y el uso compartido de recursos "permitirán evitar duplicidades, mejorar la eficacia y potenciar la innovación y la calidad de la investigación".