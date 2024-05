Los exalcaldes Claudia López y Antanas Mockus renuncian a Alianza Verde tras el escándalo de la UNGRD de Colombia

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los exalcaldes de Bogotá Claudia López (2020-2023) y Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2004) han anunciado este lunes su renuncia al partido Alianza Verde por la implicación de varios de sus compañeros de formación en la trama de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

López ha publicado una carta en la que ha señalado que se retira junto a Mockus del Partido Verde, remarcando que llegó "con la ola Verde" que "inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público". "Me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida", ha declarado.

"La justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de derecho. Pero la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido", ha indicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido a López y ha manifestado que "este tipo de escándalos no son de derecha o de izquierda". "Ahora somos culpables de los problemas de su partido", ha recriminado, según recoge la emisora Blu Radio.

Esto se produce después de que el exsubdirector del organismo Sneyder Pinilla señalara a una serie de funcionarios públicos por irregularidades en la compra de hasta 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira.

En concreto, la UNGRD habría desembolsado hasta 46.800 millones de pesos (11 millones de euros) a la empresa Impoamericana Roger, fundada por un estudiante de veterinaria de 26 años, según ha desvelado Pinilla a la revista colombiana Semana.

En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.