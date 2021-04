El excandidato a gobernador por Guerrero cerca la sede del INE de México y reitera que tiene "derecho a ser votado"

Archivo - El excandidato a gobernador del estado mexicano de Guerrero Félix Salgado. - Agustin Salinas/El Universal via / DPA - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partidarios del partido Morena han cercado la sede del Instituto Nacional Electoral de México (INE) para reforzar las protestas por la retirada de la candidatura de Félix Salgado a gobernador del estado de Guerrero, que ha insistido en que tiene "derecho a ser votado".

Los partidarios de la agrupación política --a la que también pertenece el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador-- también protestan por la retirada de la candidatura de Raúl Morón a gobernador de Michoacán.

El INE suspendió la candidatura de Salgado por presentar un informe de precampaña fuera de plazo y Morena, que también pelea la restitución de las candidaturas de ambos por la vía judicial, se ha mostrado en desacuerdo y ha criticado que la institución "ya caducó".

En un mitin pronunciado en la sede del INE, Salgado ha advertido de que si las autoridades electorales confirman la pérdida de su candidatura "no habrá" elecciones en Guerrero. "Si no estamos en la boleta no hay elección", ha dicho, según ha informado el diario 'Milenio'.

Salgado, que ha garantizado que la protesta será pacífica, ha descartado que sus simpatizantes porten bidones de gasolina, palos u otros objetos para manifestarse violentamente.

Por su parte, Morón ha "exigido" al INE que se reúnan para devolver sus "derechos" a los michoacanos y los guerrerenses. "Esa es nuestra solicitud, esa es la exigencia a los consejeros del INE (...) vamos a estar aquí esperando esa respuesta porque tenemos que regresar a Michoacán y Guerrero con las candidaturas autorizadas", ha avisado.

Mientras, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha señalado que permanecerá a las afueras de la sede de la autoridad electoral mexicana, que ha tildado de "cueva de ladrones", hasta que se resuelva la situación de Salgado y Morón. Según ha criticado, el INE pretende "robar" lo que no puede ganar en las elecciones, ha recogido el diario 'El Universal'.

El consejero electoral José Roberto Ruiz ha avanzado que será este martes cuando se reúna el Consejo General del INE para reformular las sanciones contra los aspirantes de Morena.

La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".