El exdirector de Pemex Emilio Lozoya acusa a Videgaray de usar dinero público para hacerse con la Presidencia de México

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ha acusado este lunes al exministro de Exteriores Luis Videgaray, que está siendo investigado por el caso Odebrecht, de utilizar dinero público para conseguir su candidatura a la Presidencia y suceder así a Enrique Peña Nieto en el cargo.

Durante una comparecencia, Lozoya ha asegurado que Videgaray "no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigioso consultor Peter Schechter para posicionar su imagen", según informaciones del diario 'Milenio'.

Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña Nieto por instrucción de Videgaray: "Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la Presidencia", ha dicho Lozoya.

"Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento de que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual", ha expliccado.

En este sentido, Schechter habría asegurado que trabajaba con Videgaray en relación con "las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero".

Lozoya ha asegurado, además, que éste era el "asesor electoral personal" de Videgaray y que se reunía con él una vez al mes. Schechter habría puesto en contacto a Videgaray con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada la Fiscalía de México acusó de "traición a la patria" al exministro de Exteriores, que estuvo al frente de la cartera durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en el marco del caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

Videgaray habría utilizado fondos públicos, además, para lograr contratos. Lozoya, por su parte, fue extraditado desde España por haber incurrido en diversos delitos de corrupción, pero sigue defendiendo su inocencia.

Uno de esos casos está vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, si bien finalmente fue extraditado el 17 de julio a México.