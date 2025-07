Éxito del panel en Casa de América sobre la integración de la comunidad dominicana en España

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de la República Dominicana en España, la Fundación Dominicana (FUNDO) y Casa de América, en colaboración con la revista Soy Caribe Premium, celebraron con éxito el panel “Raíces y Horizontes: Integración y Cultura de la Comunidad Dominicana en España”, un encuentro que tuvo lugar en la Sala Simón Bolívar de Casa de América y que reunió a destacadas figuras del ámbito cultural, académico y diplomático.

La bienvenida estuvo a cargo de Moisés Morera, director de Programación de Casa de América, quien puso en valor la importancia de generar espacios que promuevan el diálogo intercultural y la visibilidad de las comunidades iberoamericanas.

Seguidamente, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, dirigió las palabras de inauguración en las que destacó el papel activo de los dominicanos en España, su capacidad de adaptación y el valor de su aporte cultural y social al país de acogida.

Moderado por la periodista Crismeidy Ureña Zapata, fundadora y directora de Soy Caribe Premium y presidenta de la fundación dominicana en España, FUNDO, el panel abordó temas clave como la identidad cultural, la resiliencia migrante, el sentido de pertenencia, y los retos y oportunidades que enfrentan los dominicanos en su proceso de integración en España.

Durante la jornada, los ponentes compartieron experiencias personales relacionadas con la migración, la adaptación a nuevos entornos, los desafíos profesionales y los logros alcanzados desde distintas disciplinas.

Participaron en el panel Julio de Castro, profesor distinguido con la cátedra José Mario Álvarez de Novales, y director del programa de Doctorado en IE Business School, IE University; Laura Gómez, actriz dominicana con trayectoria internacional, conocida por su papel en Orange is the New Black y otras producciones como Upon Entry y Ceniza en la boca: la doctora Electa Navarrete, médica estética y autora del libro Subir al Everest con tacones, una obra sobre superación y motivación personal, y Lía Chapman, actriz, guionista, directora y productora, con presencia en cine y televisión en España y América Latina.

“Raíces y Horizontes” se consolidó como un espacio de reflexión y testimonio que evidenció cómo la comunidad dominicana en España mantiene viva su identidad, al tiempo que enriquece el entorno social, cultural y económico del país que les acoge.

El encuentro contó con la presencia de representantes del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), del Consulado General de la República Dominicana en Madrid, y de otras entidades diplomáticas y culturales.