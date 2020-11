El exministro colombiano Aurelio Iragorri deja la Presidencia del Partido de la 'U' para hacer política "de otra forma"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Agricultura de Colombia Aurelio Iragorri y hasta ahora presidente del Partido Social de la Unidad Nacional, conocido como Partido de la 'U', ha presentado su dimisión este miércoles como líder de la formación para hacer política "fuera de un escritorio".

Tras semanas de agitación en las filas del partido por la salida de Roy Barreras y Armando Benedetti, el presidente ha anunciado también su retirada. En una carta, ha avanzado que no seguirá al frente de la formación, pero ha asegurado que seguirá militando y trabajando para defender los principios del partido.

Iragorri llevaba meses algo alejado de sus responsabilidades como presidente del partido, especialmente tras contraer COVID-19 y debido al fallecimiento de su padre, Aurelio Iragorri Hormaza, a causa de la enfermedad provocada por el virus, según informaciones el diario 'El Espectador'.

Tal y como indica la misiva, ha sido precisamente la enfermedad la que ha hecho que acabe dejando el cargo. "Me voy de la dirección del Partido de la 'U' porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia", ha expresado antes de matizar que su idea es hacer política de otra forma.

Así, ha llamado a "cambiar la manera de hacer política" en Colombia y ha señalado que salir de la crisis provocada por la pandemia debe ser la principal meta a alcanzar.

"Llegó la hora de pensar en Colombia desde el hoy, no desde los debates del ayer", ha aseverado antes de manifestar que el Gobierno debe "repensar la productividad y la competitividad".

La salida de Iragorri de la Presidencia de la 'U' se da justo en uno de los momentos de mayor inestabilidad del partido desde que fue fundado para las elecciones de 2006.