Exministro israelí Ben Ami ve en la guerra de Irán un cambio de paradigma: "EEUU e Israel han sido derrotados"

El exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami, este martes en el CaixaForum de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha considerado que la guerra en Irán es una muestra de un cambio de paradigma en los conflictos bélicos. "Los poderes más fuertes ya no ganan las guerras. Estados Unidos e Israel, han sido prácticamente derrotados por un país supuestamente menor", ha sostenido.

El político, diplomático y escritor ha ahondado en "las consecuencias no intencionadas" de los conflictos bélicos, según la cual todos ellos "nacen con un objetivo pero acaban con un caos tremendo y no hay una idea que ayude a entender qué ha ocurrido".

Durante una conferencia este martes celebrada en el CaixaForum de Palma, ha defendido que la guerra en curso en Irán "es uno de los casos que dan validez a esta teoría", pues "dos gigantes militares, Estados Unidos e Israel, han sido prácticamente derrotados por un país supuestamente menor".

"Y no porque hayan perdido las batallas, que las ganaron, sino porque perdieron la guerra. Ganar una batalla es que, si tienes el objetivo de bombardear una instalación militar, lo consigas; pero en su conjunto, los iraníes han dado una lección sobre lo que es una guerra asimétrica en estos días", ha explicado quien fuera embajador de Israel en España.

Estas, que enfrentan a grandes poderes como Estados Unidos, Israel o Rusia contra países u organizaciones menores como Irán, Hamás o Ucrania, demuestran que "los poderes más fuertes ya no ganan las guerras".

En estos casos, principalmente en el de la guerra en Oriente Próximo, tampoco se está dando un hecho que, a su juicio, se venía repitiendo a lo largo de la historia: que los conflictos armados traían consigo "un nuevo orden estable".

"La Primera Guerra Mundial trajo la sociedad de naciones, la Segunda el orden liberal y económico. Pero la guerra de Irán no ha creado un nuevo orden, Estados Unidos no ha sido capaz de ello. El orden que viene ahora es exactamente el mismo que existía antes, marcado por la crisis del liberalismo y de la cadena de suministros, el cisma entre Europa y Estados Unidos o la fricción entre grandes potencias", ha señalado.

"Irán está como antes, ha sufrido muchísimo pero sigue siendo un poder regional importante que decide, en gran medida, el sistema regional en Oriente Próximo", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que si la guerra de Irán no se ha convertido "en una guerra mundial en toda regla" es en buena parte por el hecho de que China sea poco propensa "al uso de la fuerza" y haya decidido no "salir al rescate" de sus aliados.

"También podrían haber utilizado el agotamiento de las capacidades estadounidenses en Irán, explotar esa ventana para invadir Taiwán, pero no lo han hecho", ha agregado, lo cual, a su juicio contrasta con la intención de Estados Unidos e Israel de "resolver todos los grandes problemas a través de la fuerza". "Y no lo consiguen, porque el campo de batalla ha cambiado. Se acabó la era de las victorias gloriosas del pasado. Todo es distinto", ha subrayado.

ISRAEL Y LAS "AMENAZAS EXISTENCIALES"

Ben Ami, en una conferencia de más de una hora que ha reunido a decenas de personas, entre ellas el conseller de Turismo de Baleares, Jaume Bauzá, o el jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, ha abordado numerosas cuestiones relacionadas con la política internacional, la economía y los conflictos geopolíticos.

Uno de los temas más destacados ha sido su exposición acerca de la interpretación que Israel hace de las amenazas que tiene a su alrededor. "Responde de forma desproporcionada porque interpreta cualquier amenaza como existencial, de vida o muerte", ha apuntado.

Ha puesto el ejemplo del conflicto en Gaza, especialmente en la fase posterior a los atentados del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás que dejaron 1.200 muertos del lado israelí y fueron respondidos con una ofensiva israelí que ha dejado más de 70.000 víctimas mortales en la Franja.

"Hamás, por ejemplo, creo que es una amenaza, pero no es existencial", ha señalado el catedrático, académico, prolífico autor y columnista en algunos de los principales periódicos de España y Estados Unidos.

Esta reacción "desproporcionada" viene de una historia judía que la sociedad israelí "todavía arrastra". "Han creado un Estado, un ejército, una economía, pero continúan arrastrando los complejos del Holocausto y no son capaces de desvincularse y crear otro tipo de ámbitos geoestratégicos en la zona", ha zanjado.