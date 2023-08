El exministro Mayor Oreja exige a PP y Vox "unir" sus programas y proyectos a la luz del "fracaso" del 23J

Reprocha al PP un viraje al "centro izquierda" y lamenta que Vox se haya centrado en "extremar su identidad": "Y lo que no suma, resta"



MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior durante el primer mandato del expresidente José María Aznar, ha pedido al PP y Vox que aúnen sus "propuestas, programa y proyecto" porque la estrategia utilizada en las elecciones generales del 23J y la "falta de unidad" ha "fracasado" ante lo que denomina como "frente popular".

"La complejidad de nuestra sociedad se acrecienta, hay por lo menos varias derechas diferenciadas, pero tienen que dedicar tiempo a formular una única propuesta, un único programa, un único proyecto, aunque hubiese varias siglas", ha señalado el exministro en una tribuna para Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A).

El "frente popular" mencionado por Mayor Oreja está integrado por "la asociación del socialismo, el comunismo español y el conjunto del nacionalismo" y es "retorcido". Para el exministro, "no se puede ganar al frente sin una dirección, sin un proyecto, sin una estrategia" y "compitiendo entre sí".

ANTE EL "FRENTE POPULAR" HAY QUE "REHACER" EL CENTRO DERECHA

"No se puede ganar al 'frente' sin un programa, un proyecto", subraya el exministro, quien considera "indispensable" que "la alternativa del centro derecha se rehaga, se refunde, se regenere y cambie de actitud, alejándose de la comodidad".

En su artículo, recogido por Europa Press, Mayor Oreja repasa la estrategia utilizada por el PP y Vox en las elecciones del 23J. Por un lado, afea al PP haberse ido al "centro izquierda" y no haber hablado de "la ingeniería social que nos gobierna", mientras que a Vox le critica "extremar su identidad". Señala que el objetivo era que "la aritmética electoral reemplazase su falta de unidad", pero "ha fracasado". "No suma, y todo lo que no suma, resta", remarca.

"La debilidad de un programa y una dirección común acrecienta la movilización de los integrantes del 'frente popular', porque han pensado y piensan que así pueden ganar", ha agregado.

El exministro cree que "unos no pueden seguir alejados del debate de las ideas, del debate de carácter antropológico, del debate sobre la ingeniería social, transitando en ese terreno hacia la nada", en alusión al PP, y "otros no pueden encerrarse, enclaustrarse, despreciados por el mundo, con una coraza defensiva", en referencia a Vox.

"Tienen que ser capaces de dedicar tiempo a la alternativa, y lo pueden hacer, porque cogobiernan a nivel autonómico y municipal en muchas partes de España y uno de ellos, el Partido Popular, tiene mayoría absoluta en el Senado", ha continuado.

SE PREPARA AUTODETERMINACIÓN PARA PAÍS VASCO, NAVARRA Y CATALUÑA

Mayor Oreja alerta que el "frente popular" ya tiene "el horizonte, la agenda inmediata marcada". Prevé que PSOE y Bildu alcancen un acuerdo de gobierno en Navarra, que él llama "acuerdo PSOE y ETA", y, posteriormente, que Sánchez sea investido con apoyo "de un modo u otro" por Carles Puigdemont y su partido, Junts.

Después, pronostica la celebración de elecciones en País Vasco "anticipadas y alejadas" de la fecha de las elecciones europeas de junio de 2024, y "un plan y una agenda de aproximación de las comunidades vasca y navarra".

Por último, "a lo largo de este tiempo, se producirá la determinación y la explicitación de una estrategia que nos lleva a la autodeterminación del País Vasco, Navarra y Cataluña por aproximaciones sucesivas, como el siguiente hito del movimiento nacionalista".