Exparlamentarios españoles se alían con parlamentarios latinoamericanos para promover los valores democráticos

(I) El presidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales, Juan Van-Halen, y (D) el presidente del Parlatino, Rolando González Patricio. - ASOCIACIÓN DE EXDIPUTADOS Y EXSENADORES

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales ha firmado un acuerdo con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), organismo integrado por los congresos y asambleas nacionales de América Latina y el Caribe, para reforzar la cooperación parlamentaria y promover los valores democráticos, la cultura de paz, el diálogo y la cooperación internacional.

El Acuerdo Marco de Intenciones y Colaboración suscrito por ambas entidades lleva la firma del presidente del Parlatino, el diputado cubano Rolando González Patricio, y del presidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores, Juan Van-Halen Acedo.

Ambas instituciones han analizado la posibilidad de extender este modelo de colaboración a los 23 países miembros del Parlalatino, mediante la creación y consolidación de asociaciones de exparlamentarios en los distintos países de América Latina y el Caribe, tomando como referencia la experiencia española y adaptándola a la diversidad institucional de los países representados en el organismo regional.

La iniciativa, según han informado a través de una nota de prensa, pretende favorecer la creación de una red regional de exdiputados y exsenadores que contribuya al diálogo público, al fortalecimiento de las relaciones parlamentarias y a la transmisión de la experiencia acumulada por los representantes que han desempeñado responsabilidades en las instituciones democráticas.

EXPORTAN EL MODELO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

El presidente del Parlatino, Rolando González Patricio, anunció la inminente creación de la asociación de ExParlamentarios vinculada a este organismo regional y destacó que con este acuerdo se "abre un espacio de colaboración permanente para aprovechar la experiencia, el conocimiento y el talento de quienes han ejercido responsabilidades parlamentarias".

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre España y los países latinoamericanos y caribeños, así como de promover espacios de diálogo que contribuyan a la cooperación institucional, al entendimiento mutuo y a la defensa de los valores democráticos.

El documento establece una base de cooperación que permitirá impulsar futuras acciones conjuntas en los ámbitos parlamentario, institucional, histórico, cultural y de cooperación internacional.