Expertos de la OCDE en Latinoamérica analizan los retos en RSC, formación, empleabilidad y gobernanza en la región

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la OCDE, entre ellos la embajadora de género en Educación, Marta Encinas; el jefe de la División de América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Globales, José Antonio Ardavín; y el miembro del Comité Ejecutivo de Business at OCDE (BIAC) y vicepresidente de Asuntos Internacionales y Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana-COPARMEX, Fernando Treviño, analizaron los retos en RSC, formación, empleabilidad y gobernanza en la región, durante una jornada empresarial moderada por el secretario permanente de CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, en el marco del Ciclo de Conferencias en Clave Iberoamericana que iniciamos hace unos meses. Bajo el lema “Sostenibilidad y responsabilidad social: enfoque distintos, objetivos comunes”, el encuentro se centró en temáticas prioritarias para el desarrollo y crecimiento de Latinoamérica, como son la importancia de recuperar la confianza ciudadana desde la integridad y la gobernanza; la conducta empresarial responsable y la aplicación práctica de estándares internacionales; la relación OCDE/LAC; el sistema educativo, la formación y el papel de las empresas en materia de empleabilidad; la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; las vocaciones empresariales y carreras STEM; las brechas digitales; la competitividad y la relevancia de generar oportunidades; y la adopción de la RSC por parte de las empresas, entre otros muchos temas.

Importancia del papel del sector privado en la educación y la formación

Durante el encuentro, se destacó el papel decisivo que pueden desempeñar las empresas para cerrar brechas sociales y educativas en la región. Uno de los puntos más críticos es el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. Aunque hay una fuerte ambición entre los jóvenes latinoamericanos, menos del 25% logra acceder a estudios terciarios, y muchos terminan eligiendo carreras alejadas de la demanda real. Las cifras son contundentes: “1 de cada 2 estudiantes no alcanza el nivel mínimo de competencias según los resultados de PISA, y 1 de cada 10 adultos no logra superar los niveles básicos en las pruebas PIAAC”, subrayó la embajadora de género en Educación de la OCDE, Marta Encinas; alegando que por ello “el mercado latinoamericano no encuentra personal cualificado”. En este sentido, alertó también sobre la falta de estudiantes interesados en las denominadas carreras STEM, especialmente entre las mujeres, donde sólo un 3% de ellas opta por estudios tecnológicos.

Frente a este panorama, Se puso en valor la posibilidad de que las compañías ofrezcan formación práctica, generen empleo formal y contribuyan a sacar a los jóvenes de entornos de exclusión o violencia. “Estamos tratando de ver cómo las empresas pueden aportar en este ámbito, para contrarrestar lo que no se está logrando a través de la educación”, planteó Encinas durante el debate.

Todo esto influye sobre manera en la empleabilidad. Sin ir más lejos, en México, donde el 55% de los trabajadores opera en la informalidad y la pobreza afecta al 40% de la población, ya se están implementando soluciones desde el sector privado. Se compartieron iniciativas como los programas de formación dual en Querétaro, o proyectos en otras zonas que vinculan cadenas de valor con comunidades indígenas, aseguró Fernando Treviño, miembro del Comité Ejecutivo de Business at OCDE (BIAC) y vicepresidente de Asuntos Internacionales y Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana-COPARMEX. Todo ello demuestra que “las empresas pueden transformar realidades, especialmente cuando se articulan con universidades y gobiernos locales”.

Sin embargo, Treviño advirtió que para avanzar hacia un modelo sostenible, es imprescindible adoptar una visión de largo plazo. “La sostenibilidad ya no es un complemento, sino un criterio de competitividad”, sentenció. Este nuevo enfoque debe apuesta por integrar los principios ESG en la toma de decisiones y superar la limitada penetración que aún tienen estas prácticas en la región. “Solo el 32% de las empresas mexicanas reporta actualmente sus prácticas en este ámbito, lo que se atribuye a barreras como la falta de conocimiento, marcos regulatorios insuficientes y la percepción de costes elevados”, informó. A pesar de ello, el avance es real, porque 15 empresas mexicanas ya figuran en el Sustainability Yearbook 2024, lo que sin duda demuestra que el cambio es posible.

Otro ámbito estratégico es la transición energética. Con el nearshoring verde en el horizonte, se destacó la necesidad de contar con energía limpia y asequible. México, por ejemplo, planea invertir 32.000 millones de dólares en su sector eléctrico hasta 2030, con el objetivo de incorporar más de 9.500 MW de capacidad renovable.

Gobernanza y una conducta empresarial responsable

La jornada también puso el foco en la gobernanza como base para la sostenibilidad. Desde la OCDE se resaltó la importancia de fomentar instituciones sólidas, estables y eficaces, en un contexto donde la confianza ciudadana se ha ido perdiendo. Este es un tema en el que se trabaja desde hace tiempo en la OCDE, según el jefe de la División de América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Globales de esta institución, José Antonio Ardavín; quien anunció el lanzamiento en los próximos meses de una encuesta sobre el impulso de la confianza en las instituciones públicas, y que se presentará en el marco de la Cumbre Ministerial de Gobernanza en Paraguay el próximo mes de noviembre. Esta iniciativa se suma a otros programas que ya impulsa la Organización, como el plan de acción sobre gobernanza de 2017, o los indicadores de integridad, desarrollados junto con el BID.

De manera complementaria, Ardavín enfatizó también la necesidad de consolidar marcos de conducta empresarial responsable. En 2019, la OCDE lanzó el proyecto SERALC (Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe), con el objetivo de mejorar la implementación de la debida diligencia en las empresas de la región. Este proyecto, enfatizó, busca fortalecer las capacidades de los gobiernos y del sector privado para adoptar prácticas empresariales responsables, alineadas con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Ardavín mencionó también que desde la institución se está trabajando en nuevos índices de políticas para pymes, en asociación con CAF, con objeto de fomentar su digitalización y desarrollo.

Compromiso del sector privado con la sostenibilidad y las mipymes

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, cerró el encuentro reafirmando el compromiso empresarial con la sostenibilidad y la integración regional. En este sentido, confirmó la participación de CEIB en la Cumbre de Gobernanza de Costa Rica de la OCDE y anunció “la próxima celebración del Foro de Mipymes en noviembre en Tenerife, que se suma a las numerosas actividades y líneas de trabajo que llevamos a cabo desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB”.

En referencia a las prácticas sostenibles y la integración de criterios ESG, Casado compartió las principales conclusiones del III Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica, iniciativa impulsada desde CEIB junto a FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios) y EAE Business School. El informe revela que un 67% de las empresas prioriza la contribución al bienestar social y que el 63% ya dispone de un área específica de responsabilidad social corporativa, porcentaje que asciende al 90% en el caso de las grandes compañías. Además, se muestra que el 44,7% ya ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a su estrategia empresarial, y un 28% adicional se encuentra en proceso de hacerlo. Entre los principales desafíos detectados, destacan el cambio climático (41%), la crisis económica (37%) y ciberseguridad.