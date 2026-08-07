Expertos de la ONU ven en las sanciones de EEUU contra Cuba un intento de "alterar el orden constitucional"

Habitantes de La Habana en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas han condenado este jueves los paquetes de sanciones impuestos por Estados Unidos contra Cuba asegurando que los mismos constituyen un intento de "alterar el orden constitucional de un Estado soberano" a través de "amenazas y coacción", a la par que han llamado a sociedad civil y comunidad internacional a actuar "con rapidez" para evitar que "se desate una Gaza silenciosa" en la isla.

"Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo", han denunciado los relatores de Derechos Humanos firmantes del comunicado de condena de las medidas adoptadas desde Washington contra La Habana.

Concretamente, los signatarios son el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos; la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, Zaina Jallad; la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve Suárez; el grupo de trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, y el relator especial sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.

Cabe tener en cuenta que los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo, son considerados "expertos independientes en Derechos Humanos" que han sido nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ello supone que, estos desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización.

LA ALIMENTACIÓN COMO "INSTRUMENTO DE PRESIÓN POLÍTICA"

De acuerdo con el comunicado de los expertos, las sanciones unilaterales de Estados Unidos, ampliadas desde junio de 2026, buscan "afectar a sectores clave" de la economía cubana, empresas energéticas inclusive. Ello, denuncian, se ha traducido en un bloqueo aún mayor de la adquisición de combustible "incluso por motivos humanitarios", en un momento en el cual el país caribeño atraviesa una "aguda" escasez de combustible agravada por repetidos apagones "de grandes proporciones".

Muestra de ello, han ejemplificado, se vislumbra en que la basura sin recoger "se acumula en partes de La Habana", lo que, alertan, "agrava el riesgo de propagación de enfermedades".

A ello se suma que, según los firmantes del texto, el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos "están fallando de manera simultánea", afectando "de forma desproporcionada" a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.

De hecho, las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los "crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad", con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que "interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer".

"La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana", han recalcado los expertos.

UNA SUPUESTA "AMENAZA" PARA EEUU "SIN PRUEBAS"

Por otra parte, los redactores del texto han aludido a un informe publicado a finales del pasado mes de julio por el Departamento de Estado estadounidense, titulado 'Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI', en el cual se describe al país como una "amenaza singular para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

"Confundir la pobreza de Cuba con su inofensividad es malinterpretar por completo la amenaza. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parásito, y ha demostrado ser extraordinariamente duradero, sobreviviendo al imperio soviético que ayudó a construirlo e injertándose en cada nuevo enemigo de Estados Unidos que ha surgido desde entonces", aseveraba el referido informe norteamericano, consultado por Europa Press.

A renglón seguido, el texto impulsado por Washington reivindicaba al país caribeño como un enclave que "actúa como el tejido conectivo de una coalición antiamericana más amplia, un escenario en el que convergen las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán con los movimientos radicales que operan dentro" de sus "propias fronteras".

Con relación a dicho informe, los expertos independientes de la ONU han insistido sobre la carencia de pruebas "concretas" de que Cuba "apoye el terrorismo o actividades subversivas". Todo ello, subrayando a su vez que las "medidas coercitivas unilaterales ilegales" de Estados Unidos contra Cuba "contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla".

Por ello, han instado a Washington a "cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al Derecho Internacional", así como han llamado al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General a "abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales".

Este mismo jueves, el Departamento de Estado estadounidense, liderado por Marco Rubio, uno de los principales detractores del Gobierno de La Habana, ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra cinco empresas y ocho personas vinculadas a la industria militar de Cuba, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Legra, y el ministro de Defensa, Álvaro López.

Esta decisión llega en medio de una semana marcada por caídas parciales y apagones totales en el sistema eléctrico isleño, algo que el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha identificado como "consecuencia directa del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba".