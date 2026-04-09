El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández asegura que la Justicia de EEUU ha anulado su condena por narcotráfico

Archivo - El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández ha asegurado este miércoles que la Justicia estadounidense ha "anulado" su condena y sentencia, tras ser condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, recibiendo el indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado mes de diciembre.

Lo ha hecho con la publicación de una resolución de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, en Nueva York, en la que se ordena "que se anule la sentencia del tribunal de distrito y se remita el asunto al tribunal de distrito con instrucciones de desestimar el caso por ser improcedente".

"¡Dios es bueno! La verdad siempre prevalece y sale a la luz", ha reivindicado el expresidente a través de sus redes sociales anunciando una rueda de prensa en la cual ofrecerá más detalles sobre el caso.

En junio de 2024, un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de cárcel al expresidente Hernández (2014-2022) por tres cargos de narcotráfico. La sentencia probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

El 15 de febrero de 2022, solo dos semanas después de dejar la Presidencia, fue detenido en una mediática operación en su propia casa en Tegucigalpa, capital del país, ataviado con chaleco antibalas y encadenado de pies y manos. Un mes después se aprobó su extradición a Estados Unidos.

Allí, en un juicio que duró apenas dos semanas, se constató su relación con pesos pesados del narcotráfico, como el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

Dos años antes de su condena, fue su hermano Antonio Hernández quien fue sentenciado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares (118 millones de euros) por narcotráfico.