El expresidente de Perú admite que "debería haber hecho público" que recibió la vacuna contra la COVID-19

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha reconocido que "debería haber hecho público" que recibió la vacuna contra el coronavirus después de que saliera a la luz el conocido como 'Vacunagate', un escándalo político que involucra a cientos de altos cargos.

En una entrevista con la emisora RPP, el exmandatario ha señalado en que formó parte de los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm y ha asegurado que el doctor Germán Málaga, que estaba al frente del estudio, insistió en que formara parte de los ensayos y acudió al Palacio de Gobierno para inyectarle la dosis.

Así, ha expresado que ha tenido tiempo para "reflexionar" y poner en "dimensión real" su participación en lo que ha considerado un "experimento" con un "prototipo de vacuna". "Reconozco que ese acto de haber recibido esa vacuna experimental en fase III debió ser de conocimiento público y por eso he pedido disculpas a toda la población que pudo haber sido afectada", ha dicho.

Vizcarra ha recordado que en octubre de 2020 visitó la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para supervisar la fase III del ensayo clínico y ahí se ofreció públicamente a formar parte del proceso experimental.

"Yo me ofrecí, me brindé como voluntario. (...) El doctor Málaga me dio la cartilla con las indicaciones, recomendaciones y absolutamente todo", ha afirmado antes de señalar que se ofreció como voluntario y que si luego ha sido considerado como "invitado", se trata de una cuestión "interna".

Así, ha explicado que preguntó a Málaga si lo que le estaban suministrando era "vacuna o placebo", si bien ha confirmado que éste le respondió que, efectivamente, era la vacuna.

Por otra parte, ha informado de que él y su esposa recibieron la primera dosis el 2 de octubre de 2020 en Palacio de Gobierno y que la segunda dosis fue aplicada el 28 de setiembre en su casa de San Isidro.