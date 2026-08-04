El expresidente de Perú Alejandro Toledo pide a Fujimori acelerar la gracia presidencial: "No quiero morir en la cárcel"

El expresidente de Perú Alejandro Toledo en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Alejandro Toledo, quien se encuentra encarcelado tras ser condenado por aceptar sobornos y blanqueo de dinero con relación al 'caso Odebrecht', ha pedido a la mandataria del país andino, Keiko Fujimori, que "acelere" el trámite de la gracia presidencial que solicitó con anterioridad por razones humanitarias, alegando sufrir un "grave problema cardíaco" y oncológico, así como no querer "morir en la cárcel".

"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial porque no quiero morir aquí en la cárcel", ha manifestado Toledo en una entrevista en la cadena Panamericana Televisión.

Lamentando estar viviendo "momentos extraordinariamente difíciles", Toledo ha dicho haber solicitado a la Corte Suprema del país que le permita "ir a casa" y que él "inmediatamente" ingresará en una clínica. "Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y quiero ser franco: estoy sangrando", ha agregado.

A la petición del exmandatario, la nueva jefa del Ejecutivo peruano ha respondido que la solicitud de indulto será evaluada con "dos tipos de análisis": "Uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria".

"Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y de Gracias Presidenciales, y estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente", ha precisado Fujimori en declaraciones ante los medios.

Toledo, quien fuera presidente de Perú entre 2001 y 2006, fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de colusión y blanqueo en el marco del caso 'Interoceánica Sur', tramos II y III, que une Perú con Brasil.

Así, se convirtió en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por la operación Lava Jato, que estalló en Brasil y que implicó a la constructora Odebrecht en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina.

El proceso contra el exmandatario arrancó en 2016 a raíz del estallido del escándalo en torno a Odebrecht, si bien Toledo no entró en prisión hasta 2023, cuando fue extraditado desde Estados Unidos, donde residía junto a su esposa, Elaine Karp, quien ya en 2025 pidió un indulto humanitario al expresidente por motivos humanitarios.