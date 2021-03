El expresidente de El Salvador 'Tony' Saca deberá cumplir la totalidad de la pena dictada en su contra por corrupción

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, conocido como 'Tony' Saca, no será puesto en libertad condicional y tendrá que cumplir la totalidad de la pena de diez años de prisión impuesta en su contra por delitos de corrupción.

Así lo ha confirmado su equipo legal, que ha asegurado que el exmandatario puede optar a la medida únicamente si paga una cuantía en concepto de responsabilidad civil, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.

Saca no saldrá de prisión en octubre, como tenía previsto. Su abogado Mario Machado ha señalado, además, que Saca no puede hacer uso de los beneficios carcelarios existentes si no abona una suma de 260 millones de dólares (unos 221 millones de euros), tal y como determinó el tribunal en el momento en que dictó sentencia.

El abogado ha pedido en varias ocasiones a la Justicia que rebaje esta cuantía a 19 millones de dólares (16,1 millones de euros) en un intento de lograr que permanezca menos de diez años en la cárcel.

"Cualquier persona que escuche en las noticias que hay un reclamo de aproximadamente 280 millones de dólares y que la penalidad impuesta por los delitos fue de diez años (...) diría es un gran negocio", ha aseverado.

En septiembre de 2018 un tribunal condenó a Saca a diez años de prisión y estableció en más de 200 millones el pago. Sin embargo, Machado ha matizado que lo que quedó probado en el proceso contra el expresidente es que "a través de movimientos ilícitos movió 19 millones". "Es la cantidad que realmente consta", ha dicho.

Este argumento se basa en las palabras del ahora exfiscal Douglas Meléndez, que en 2019 dijo que Saca se habría beneficiado de aproximadamente 19 millones de dólares, si bien la cuantía total desviada habría sido de 300 millones de dólares (257,5 millones de euros al cambio) en fondos públicos durante su mandato entre 2004 y 2009.

Saca cumplirá cinco años en prisión el próximo mes de octubre. Fue detenido el 30 de octubre 2016 durante la boda de su hijo y pactó con la Justicia para conseguir un juicio abreviado y reducciones de pena a cambio de confesar sus delitos.