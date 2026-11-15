El expresidente del Supremo de Bolivia exiliado pide frenar su persecución y niega vínculos con el narcotráfico

Archivo - Bandera de Bolivia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo --declarado en el exilio-- ha pedido este sábado al presidente boliviano, Rodrigo Paz, que intervenga para detener lo que ha calificado como una "persecución" en su contra, negando así su supuesto vínculo con el narcotráfico y su supuesta función de líder de la red criminal vinculada al ingreso de 32 maletas de marihuana a Bolivia en noviembre de 2026.

A través de un comunicado distribuido en sus redes sociales, Saucedo ha urgido a Paz a parar "esta ola de abusos y mentiras" y ha acusado a personas del Gobierno de impulsar supuestos "abusos", construyendo "casos de odio", inculpando a "personas inocentes" y armando una "hoguera que no es justa" para encubrir los errores de la actual Administración.

En este sentido, se ha señalado a sí mismo como un "chivo expiatorio" para tapar los "errores" del Gobierno de Paz y para no investigar lo que "de verdad está dañando su gestión", afirmando que el presidente boliviano "todavía está a tiempo de recuperar su credibilidad" y de darle "certidumbre" al país.

Así, el exmagistrado ha asegurado que no tenía "poder" ni "control sobre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la Aduana ni la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), desvinculándose así de las acusaciones de narcotráfico relacionadas con estas agencias.

Saucedo no ha negado que sea amigo de un "ex juez", sosteniendo que su compañerismo con los jueces involucrados no debería de dañar su inocencia, garantizando que "jamás se ha involucrado" en el narcotráfico. Además, ha querido mandar un mensaje de "perdón" a las personas que, según él, han sido "obligadas" a declarar en "su contra", afirmando que "ellos conocen su forma de ser y saben quién es".

El exmagistrado anunció el pasado 4 de noviembre que había abandonado el país junto a su mujer y sus tres hijos para irse al "exilio" como medida de respuesta frente a la "persecución" sufrida y la "falta de seguridad" para él y su familia.

Según informó el fiscal general del Estado, José Urioste, Saucedo está siendo investigado por narcotráfico y organización criminal en el 'caso Maletas' y estaría acusado de haber recibido altas cantidades de dinero a cambio de influir en el veredicto de un caso. Así, se investiga si habría recibido más de un millón de bolívares (unos 75.000 euros) "por un fallo en la sala constitucional de la ciudad de Santa Cruz".