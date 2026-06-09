Expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia un coronel condenado por un caso de 'falsos positivos'

Archivo - Bandera de Colombia sobre la fachada del Congreso - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha anunciado este martes la expulsión del teniente coronal José Pastor Ruiz Mahecha por su papel en el caso de 'falsos positivos' ---ejecuciones de civiles a manos de miembros del Ejército que, posteriormente, presentaban como supuestos guerrilleros muertos en combate en aras de recibir recompensas-- cometidos por un batallón entre 2022 y 2005 en el norte del país.

"Por incumplir grave e injustificadamente el régimen de condicionalidad, la JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha del Sistema Integral para la Paz (SIP)", ha señalado en sus redes sociales al considerar que Ruiz "no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad (...) e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional" en su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

La JEP ha lamentado que "en lugar de asumir la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias como un punto de partida mínimo para contribuir al esclarecimiento de los hechos, Ruiz Mahecha insistió en desconocer su responsabilidad penal", "sostuvo que fue condenado injustamente con base en falsos testimonios, negó cualquier articulación con estructuras paramilitares y afirmó que las operaciones militares objeto de condena correspondieron a actuaciones legítimas en combate".

La JEP ha indicado que el proceso contra el teniente coronel en el marco de los crímenes cometidos por el Batallón 'La Popa' será remitido a la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Colombia "para que continúe la investigación por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

El organismo ha recordado que el afectado ya ha recibido tres condenas "por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir" en relación con la muerte de 20 personas entre junio y octubre de 2022, así como por tráfico y posesión de armas de fuego.

Con Ruiz Mahecha, ya son 119 las personas expulsadas del Sistema Integral para la Paz por "incumplimiento de las obligaciones" en virtud de este mecanismo surgido del Acuerdo de Paz de 2016 con el objetivo de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La mayoría de expulsados, 80, son exintegeantes de las FARC, mientras que 19 son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y cuatro son civiles, según ha indicado la JEP.