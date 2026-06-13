Extinguido el incendio forestal declarado en Antequera

Incendio forestal declarado en Antequera - INFOCA

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera.

En contexto, el fuego se ha declarado en la tarde de este sábado y ha quedado estabilizado a las 18,15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.