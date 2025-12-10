Exvicerrector de la UCM se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez, que fue avalada jurídicamente

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio Villarejo, comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, ha asegurado este miércoles que se sintió "obligado" a poner en marcha la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha indicado que la asesoría jurídica del centro universitario avaló que Gómez no fuera licenciada o graduada universitaria para impartir el curso.

"Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez", ha dicho durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo'.

Doadrio ha asegurado que el reglamento permite que el rector pueda "excepcionalmente" nombrar a un director de una cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid "siempre y cuando haya un director".

"Se aplicó, dentro de ese convenio, el reglamento, la excepción que ejercía el rector en ella", ha manifestado Doadrio, explicando que la normativa del centro universitario también permite que la persona que dirija la cátedra pueda no ser licenciada, como es el caso de Gómez.

El excargo de la Complutense ha relatado que la asesoría jurídica avaló el hecho de que Gómez no ostentara una licenciatura o grado. "La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción", ha incidido, señalando que fue Goyache el que "promocionó la cátedra" y que él se limitó a firmar para ponerla en marcha.

A preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, Doadrio ha señalado que se sintió "obligado" a gestionar la cátedra por el cargo que ostentaba, pero no "presionado".

NO VOLVERÍA A FIRMARLA

De la misma forma, ha negado que el rector de la universidad le dijera que tenía que crear una cátedra "a medida" para la esposa del presidente del Gobierno. "A medida no me dijo. Me dijo: "tenemos que crear una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿estás de acuerdo?" Yo le dije: "si viene la documentación bien, sí", ha afirmado.

Ha opinado, asimismo, que el contenido de la cátedra "era bueno" porque no había ninguna formación en la universidad que abordara los objetivos de desarrollo sostenible, si bien ha asegurado que "después de lo que ha pasado" no volvería a firmarla.

Doadrio ha aseverado que conoció a Begoña Gómez el día de la firma de la cátedra y que después de cesar como vicerrector de Relaciones Institucionales no volvió a tener contacto con ella. También ha expresado que nunca se ha sentido "amenazado" durante el proceso judicial.

Preguntado sobre el dominio de la página web del 'software' de la UCM por el que se investiga a Begoña Gómez por presunta apropiación indebida, el exvicerrector ha subrayado que desconoce si lo registró a su nombre.

A renglón seguido, ha señalado que las empresas que financiaron el 'software', como Google o Indra, no colaboran habitualmente con la universidad patrocinando otras cátedras o másteres.