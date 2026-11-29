Urna con papeletas al Senado - EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de avanzada edad ha fallecido este domingo tras desplomarse en un colegio electoral de la ciudad de València, según han confirmado fuentes conocedoras del deceso.
Según ha avanzado Levante-EMV, la mujer, de 99 años, se ha sentido indispuesta y ha caído desplomada en el interior del recinto electoral, por lo que se ha dado aviso al 112 CV y se ha movilizado a una ambulancia hasta la sede de votación.
La anciana ha sido trasladada a un hospital de València, pero ha fallecido.