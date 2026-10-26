Feijóo y Abascal cierran un pacto en el Senado: Vox no se presenta en seis provincias y el PP no lo hará en tres

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el presidente de Vox, Santiago Abascal a su salida de una sesión plenaria en la Cámara Baja, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han cerrado este lunes un pacto en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no hará en tres.

En concreto, el Partido Popular no se presentarán en Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin lograr senador, y tampoco lo hará en Gerona y Tarragona, dos circunscripciones en las que los 'populares' no lograron nunca representación en la Cámara Alta.

Vox, por su parte, ha renunciado a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estos territorios, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox, de forma que el PP le cederá "la segunda o tercera posición" en su lista.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un único candidato en otras catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

En estas 14 provincias, "el votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del PP" y el elector de Vox "tendrá ocasión de elegir al candidato de Vox y a dos de la papeleta de la lista del Partido Popular", según ha explicado el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado.

VOX: COINCIDENCIA PARA "EXPULSAR" A SÁNCHEZ DE LAS INSTITUCIONES

El PP y Vox han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha indicado que su partido estará "siempre a la altura de lo que necesita España". "El próximo 29N nos jugamos mucho más que unas elecciones. Pedro Sánchez lo sabe y va a intentar mantenerse en el poder de una forma u otra", ha avisado.

Según Garriga, ante el intento de Sánchez de "asaltar todas las instituciones de la mano de extremistas y radicales", en este caso el Senado, han "pedido responsabilidad y altura de miras a todo el mundo" porque creen "de verdad que España y la democracia está en juego".

TELLADO: "UNA COLABORACIÓN INTELIGENTE" DE PP Y VOX

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "muy buena noticia" para España este acuerdo y ha saludado el "entendimiento" para la presentación de listas al Senado desde "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado".

Según ha subrayado, PP y Vox han entendido "desde posiciones generosas" como "maximizar los votos del cambio" en España. "Es una colaboración inteligente y los millones de españoles que quieren cambio se sentirán orgullosos y satisfechos de este punto de encuentro", ha dicho Tellado en rueda de prensa.

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha afirmado el 'número dos' de PP. A su entender, con este pacto asumen que la Cámara Alta es "imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita" España.

SE ESPERA QUE VOX LOGRE GRUPO PROPIO EN EL SENADO

Tellado ha recalcado que, a diferencia de lo que ocurre con Frente Amplio, en el acuerdo PP y Vox "no hay dos partidos que se diluyen". "Aquí nadie renuncia a sus propias siglas", ha enfatizado, para añadir que lo que ha acuerdo es "una colaboración para frenar en seco a la extrema izquierda en el Senado".

Sobre la posibilidad de que Vox logre grupo propio en el Senado, Tellado ha indicado que eso "depende" de si Vox llega a los 10 senadores. El Reglamento de la Cámara Alta fija un mínimo de 10 senadores para lograr grupo parlamentario.

"Hoy Vox tiene 5 diputados por designación autonómica, creo recordar, y por lo tanto depende de los que obtenga como resultado de la votación en las urnas", ha agregado el 'número dos' de los 'populares'. En 'Génova' creen que los de Abascal llegarán a 10 escaños en la Cámara Alta para asegurarse grupo propio.

CONTACTOS ENTRE FEIJÓO Y ABASCAL PARA DAR LUZ VERDE AL PACTO

El PP y Vox llevan más de una semana explorado opciones para contrarrestar la candidatura conjunta de coalición para el Senado que han sellado el PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales. Las negociaciones se han llevado con gran hermetismo y en las últimas horas Feijóo y Abascal han dado luz verde al acuerdo definitivo, según fuentes 'populares'.

Tras conocer el pacto de las izquierdas, que registraron su coalición a ultima hora del 16 de octubre, el líder de Vox tendió la mano a los 'populares' para hacer lo propio, optimizar sus votos y contener el crecimiento del bloque de las izquierdas.

Poco después, Feijóo confirmó que las dos formaciones buscaban un acuerdo alegando que sería "un error facilitar el control" del Senado al "sanchismo" y deslizó la fórmula de la cesión de senadores por designación autonómica. El viernes confirmó contactos con Abascal por este tema y garantizó que si Vox se retira de algunas provincias, el PP correspondería "ese gesto".

Desde el PP y Vox han admitido en los últimos días que uno de los objetivos es hacerse con una mayoría de tres quintos de la Cámara Alta (161 escaños), algo que les permitiría renovar el Tribunal Constitucional (hay cuatro vocales pendientes) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, el control del Senado se ha convertido en una asunto clave en esta campaña electoral.