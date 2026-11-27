El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña del Partido Popular, en el Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a 27 de noviembre de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recurrir a la "estrategia del avestruz" en el debate a cuatro y no responder a sus preguntas. Así, ha dicho que, aunque "esconde la cabeza" como el "avestruz", los ciudadanos han visto "todas las vergüenzas" y se ha mostrado confiando en que esta vez sí que logrará llegar al Palacio de la Moncloa.

"Esta vez sí vamos a conseguirlo", ha exclamado Feijóo desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al candidato número uno al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; al alcalde de Castelldefels y presidente del PP provincial, Manu Reyes; y al presidente del PP de Cataluña; Alejandro Fernández.

Feijóo ha asegurado que el acudió "tranquilo" al debate a cuatro porque fue con la "verdad" y no a "engañar" a nadie. "Yo no tengo nada que temer. Quien dice la verdad duerme bien la víspera y yo dormí bien. La tensión estaba en el otro atril", ha dicho.

Así, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudió a ese debate a "defenderse de sí mismo" y a "mantener su puesto" mientras que él fue a "defender a la gente" y a que los ciudadanos "mantengan su puesto de trabajo".

"TODO SE SABRÁ"

Según Feijóo, el presidente del Gobierno no respondió sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y quién pagó sus primarias y ha añadido que también optó por el "silencio" a las cuestiones que le formuló sobre las dos tragedias ferroviarias en el AVE Madrid-Sevilla, la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta o "qué le debe a Marruecos".

En este sentido, ha insistido en recriminar a Sánchez su falta de respuesta pese a que se se las había hecho hace una semana en el 'cara a cara' y le ha acusado de utilizar lo que ha llamado la "estrategia del avestruz". Sin embargo, le ha advertido de que "todo se sabrá" y "tendrá consecuencias".

"Del primer debate dijeron que había seguido la estrategia de Obama. ¿Os acordáis, no? Mucha educación, es una persona muy educada. ¿Y ayer qué estrategia siguió entonces? Yo os digo como se llama: la estrategia del avestruz. Cabeza bajo tierra y esperar que pase. Ahora bien, el avestruz tiene un problema, esconde la cabeza y todos los demás siguen viendo lo que pasa", ha dicho, para recalcar que, aunque "esconda" la cabeza, la gente "ha visto todas las vergüenzas".

ACUSA AL PSOE DE PEDIR EL VOTO CON "EL DISCURSO DEL MIEDO"

El candidato del PP ha recalcado que "todas las preguntas" que Sánchez no ha querido contestar en el debate, las van a responder los ciudadanos en las urnas el domingo. "Yo sí tengo respuestas, las he dado: verdad, decencia y gestión. Esas son mis respuestas", ha exclamado, ante unas 1.500 personas que han acudido al hotel en L'Hospitalet y que le han ovacionado en numerosas ocasiones.

Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez y los socialistas piden el voto "con el discurso del miedo". A su entender, tienen "miedo a perder el poder" y a que el PP haga una "auditoría" y encuentre "el saqueo". "Y cuando un Gobierno solo ofrece miedo es que realmente ya no le queda nada que ofrecer", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado en que el cambio es necesario "para que un joven pueda irse de casa, para que el autónomo respire, que con la nómina se llegue a fin de mes, que la ley sea igual para todos, que la palabra de un presidente valga, para un Gobierno limpio y para poner a España a funcionar".

"SE PUEDE PENSAR DISTINTO Y QUERER LO MISMO"

El líder del PP ha solicitado al votante de izquierdas, de centro o de derechas el voto para su partido sin cambiar de ideología porque, según ha dicho, lo que es necesario es que, entre todos, cambien el país.

"Se puede pensar distinto y querer lo mismo: un país limpio, un país que funcione, un país en el que el esfuerzo merezca la pena", ha aseverado Feijóo, que ha pedido al votante que no cambie de ideología para cambiar España.

En este sentido, ha recalcado que él pedía el voto también "a quienes han votado a la izquierda". "Yo no pido que dejes de ser de izquierdas. Yo lo que te pido es que si no te gusta lo que ves, votes distinto", ha dicho, para subrayar que "la decencia no es de derechas ni es de izquierdas" sino que está "por encima de la ideología".

DESMAYO DE UNO DE LOS ASISTENTES

Feijóo también se ha dirigido a los indecisos y a quienes piensan en no votar: "Pido el voto para que España tenga Presupuestos, para que subirse a un tren no sea motivo de preocupación, que el dinero de la gente no se tire ni se robe, para que el campo tenga agua y futuro, que los pensionistas dejen de ser utilizados como rehenes del Gobierno y actualizar las pensiones conforme al IPC, para devolver la seguridad a las calles y echar a los okupas en 48 horas", ha relatado.

El candidato del Partido Popular ha tenido que interrumpir este mitin en L'Hospitalet debido a que una de las personas asistentes ha sufrido un desmayo por una subida de azúcar y ha sido atendido por una ambulancia.