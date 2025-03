Feijóo acusa a Sánchez de no tener "ningún plan" sobre el gasto defensa y pretender "esquivar" el control del Congreso

Dice que sale con "cero información" de Moncloa: "Le agradezco el café pero lo podíamos haber solucionado en una charla en el pasillo"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya ofrecido "cero" información" sobre el gasto en defensa, cuánto quiere gastar y cómo quiere pagarlo. Tras asegurar que ha constatado que "no tiene ningún plan", ha criticado que se pretende "esquivar" el control del Congreso en este asunto, algo que, a su juicio, es "lo contrario de una democracia".

"Le agradezco el café pero esto lo podíamos haber solucionado con una conversación en el pasillo", ha afirmado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso, después de mantener una reunión de poco más de media hora en Moncloa con el jefe del Ejecutivo para hablar sobre Ucrania y la situación geopolítica actual.

Feijóo ha dicho que ha constatado que "a día de hoy" España "no tiene ningún plan" y ha añadido que un Gobierno "que no ha sido capaz de gobernar en la normalidad" está "difícilmente preparado para afrontar la situación extraordinaria", máxime cuando ni siquiera ha sido "capaz de presentar unos Presupuestos".

"Para más inri como presidente del Gobierno no puede hablar en nombre de todos sus ministros", ha criticado, para insistir en que llegó al Palacio de la Moncloa "sin ninguna información" y no puede decir que salga con "alguna información" más después de "30 minutos" de reunión y "tres años de silencio sepulcral" del Gobierno en política exterior.

SE QUEJA DE NO TENER RESPUESTA A PREGUNTAS "CONCRETAS"

Feijóo ha indicado que ha formulado a Sánchez cuestiones "concretas" que se preguntan "los ciudadanos en la calle", como qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto de defensa, qué incremento de presupuesto tiene que tener el actual presupuesto del Ministerio de Defensa, en qué plazos hay que obtener ese presupuesto, cómo se va a ejecutar año a año o cómo se va a financiar. "No he obtenido ninguna respuesta", se ha quejado.

"Necesitamos saber cuánto se va a gastar adicional a lo que ya se gasta en defensa, cómo se va a financiar y si es con más impuestos o con reordenación de las partidas de gasto. Necesitamos saber si esto conlleva un presupuesto explícito para defensa si no es capaz de sacar los Presupuestos Generales del Estado", ha abundado.

El líder del PP ha indicado que le ha planteado también a Sánchez qué compromisos ha adquirido con sus socios europeos en materia de seguridad, si ha mostrado voluntad de formar parte de la denominada coalición de voluntarios y si está "abierto a enviar tropas y más armamento a Ucrania". "De momento me ha dicho que no podía responder", ha apostillado.

CREE QUE SÁNCHEZ ESTÁ EN "UNA ENCRUCIJADA"

Feijóo ha insistido en que sale de esta "conversación informal" en Moncloa sin ninguna información adicional y que, por el contrario, ha recibido más información de los primeros ministros europeos y de la presidenta de la Comisión Europea que de la que ha obtenido hoy con Sánchez. "Cantidad de información, cero", ha censurado. Por eso, ha insistido en que el Gobierno "o no tiene un plan" o "no quiere hacer el plan" o "no quiere contar el plan". "Pero yo no me creo que la cuarta economía del euro, a diez días de un Consejo, no tenga ni siquiera una propuesta y una orientación de cuánto tiene que incrementar el gasto en defensa", ha exclamado, para añadir que esa actitud es de una "irresponsabilidad inaudita".

El líder del PP ha asegurado que el presidente del Gobierno se encuentra en "una encrucijada" y tiene que decidir entre seguir el camino que está adoptando la UE de más defensa, seguridad y soberanía o el rumbo que le marcan sus socios, que es el contrario al de Europa y la OTAN. "Pretender las dos cosas al mismo tiempo es imposible", ha avisado.

AVISA QUE EL PP NO LE FIRMARÁ "UN CHEQUE EN BLANCO" Tras afirmar que tiene la "sospecha" de que el presidente del Gobierno está dispuesto a gobernar "prescindiendo" del Parlamento, ha resaltado que "no puede haber un incremento de gasto ni un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados".

"Si tiene la tentación de esquivar la Cámara, se pueden imaginar que lo que no puede esperar del PP es que le firmemos un cheque blanco, que nos prestemos a hacer de muleta del Gobierno o que nos desvinculemos del interés de España por complacerle", ha avisado, alejando así cualquier acuerdo en materia de defensa si no se hurta al Parlamento de su labor de control.

En este punto, Feijóo ha dicho tener la sensación de que el incremento en el presupuesto en Seguridad y Defensa lo ejecutará sin autorización y "esquivando" el Parlamento y ha alertado de que el Gobierno ha emprendido una "dirección muy peligrosa" donde el Poder Ejecutivo es "el único que existe". "Basta ya de regatear la Constitución", ha manifestado, para avisar que no contar con el Parlamento es un camino "peligroso" que conduce a "la autocracia".

"LO QUE HE ESCUCHADO EN LA REUNIÓN NO ES NI SERIO NI LIMPIO"

Sobre futuras posibles reuniones, Feijóo ha señalado que el PP está dispuesto a dialogar y a negociar, siempre que tanto el fondo como la forma sean "serios y limpios". "Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio, no lo es ni en el fondo ni en la forma. Por ese lado, pues, lamentablemente, malas noticias", ha aseverado.

Tras subrayar que en esas condiciones es "imposible" llegar a un acuerdo, el presidente del PP ha afirmado que su formación "está al servicio del Estado" pero "no está al servicio del señor Sánchez". "Veremos qué sucede en las próximas fechas porque, en lo que respecta a hoy, poco o nada", ha lamentado.