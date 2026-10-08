Feijóo acusa a Sánchez y el PSOE de buscar "manipular" con la vivienda tras la muerte de Maricarmen: "No va a colar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de pretender "manipular" a los españoles con la vivienda, pero ha avisado que "no va a colar".

Así se ha pronunciado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro.

Sin embargo, en su discurso Feijóo no ha hecho ninguna mención especifica a la octogenaria que murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón. Anoche sí que escribió un mensaje en 'X' asegurando que solo cabe "respeto" tras su fallecimiento y avisó: "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada".

"NUNCA HAN ESTADO TAN HUNDIDOS"

Feijóo ha asegurado que sus adversarios políticos "nunca han estado tan hundidos" y ha avisado que "precisamente por eso nunca han sido tan peligrosos". "Los conocemos bien, llevamos ocho años viéndolos. Sabemos de lo que son capaces", ha señalado.

Para ilustrar esa afirmación, ha puesto como ejemplo lo que está sucediendo con la vivienda porque llevan "ocho años gobernando" y no han arreglado este problema, ya que, durante este tiempo han visto "a profesionales con trabajo y nómina compartiendo piso con más de 30 años" o "a parejas que no tienen hijos porque no tienen dónde criarlos".

"Hemos visto a jóvenes que no pueden salir de casa de sus padres. Hemos visto alquileres que devoran los sueldos. Hemos visto okupas que vivían donde querían y gente honrada que no podía vivir en ninguna parte. Hemos visto desahucios uno tras otro, más de 277.000 en ocho años", ha enfatizado, para añadir: "97 desahucios diarios, señor Sánchez".

Por eso, ha criticado que ahora el PSOE pretenda que su campaña electoral para las generales se centre en la vivienda con el objetivo de "manipularlo todo" y "a todos". "Los que han creado el problema de la vivienda dicen que van a arreglarlo y quieren que su campaña gire alrededor de la vivienda", ha censurado.

Tras un "fracaso tan evidente" con la vivienda en estos años, ha afirmado que el PP no va a "permitir el intento de manipulación emocional a los españoles" porque "todo esto ha sucedido durante los ocho años de Gobierno" de Sánchez "con sus políticas y sus decisiones".

"DESMONTAR CADA ENGAÑO" DICIENDO "LA VERDAD"

"Os digo, no va a colar. No va a colar", ha insistido, cosechando una fuerte ovación de los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, de la que se han ausentado algunos 'barones' por motivos de agenda en sus territorios.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha afirmado que el Partido Popular tiene la "obligación de desmontar cada engaño" y ha añadido que la manera de hacerlo es "decir la verdad" a los españoles.

"Vienen las maniobras, las promesas de última hora, viene el uso de las instituciones a su servicio, viene el ruido para tapar el balance y vendrá el miedo. Intentarán generarlo, lo hacen siempre, llevan ocho años haciéndolo", ha avisado.

En esta situación, Feijóo ha dicho que el PSOE debe tener claro que el PP "no va a bajar la cabeza" y no va a "caer en sus trampas". "Y no le vamos a dejar pasar ni una, ni grande ni pequeña. No vamos a seguir su juego", ha abundado.