Feijóo admite contactos del PP con Junts por la investidura antes de conocer las "indignas" condiciones de Puigdemont

Dice que la formación independentista quiso hablar con el PP y que su partido ha "escuchado algunos" de sus planteamientos



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que hubo contactos con Junts, el partido liderado por le fugado Carles Puigdemont, en el marco del encargo del Rey de presentarse a la investidura que se celebrará dentro de dos semanas en el Congreso, pero que ha recalcado que el PP rechazó sentarse a dialogar con la formación independentista cuando conoció "en directo" las "indignas" condiciones que plantea el expresidente de la Generalitat.

"Hemos dicho que Junts ha querido hablar con nosotros y que nosotros hemos escuchado algunos de los planteamientos que ha planteado Junts", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado expresamente si el PP ha mantenido contactos para sentarse con la formación independentista.

Eso sí, ha indicado que, una vez que conocen "de forma explícita" cuáles son los "requisitos" que plantea para la investidura a través de una rueda de prensa "solemne" de Puigdemont --una ley de amnistía, una "declaración de independencia" y "una relación unilateral"--, el PP le contestó "automáticamente en directo" que "así no".

"Nosotros no aceptamos esto. Preferimos irnos a la oposición que aceptar unas condiciones que son inasumibles para el Estado de Derecho Español, para la democracia española, para la independencia judicial del Tribunal Supremo y, en definitiva, para la dignidad de España", ha enfatizado.

DICE QUE EL PP "NUNCA" HA NEGADO QUE HUBIERA HABIDO ESOS CONTACTOS

Al ser preguntado de nuevo si se habían reunido antes de eso y si tenían su interlocutor, como el vicesecretario Esteban González Pons, Feijóo ha reconocido que "ha había habido contactos" y ha resaltado que "nunca" han negado que no los hubiera habido, máxime cuando, según ha explicado, el PP tiene el "objetivo" de presidir el Gobierno por haber ganado las elecciones y el "encargo" del Rey de "conseguir una investidura".

"Por lo tanto, si hay partidos políticos que quieren hablar con nosotros, nosotros hemos hablado con esos partidos políticos", ha aseverado, para abundar que tras conocer los "requisitos" de Puigdemont dijeron que no se sentarían a hablar porque la condición que ha puesto encima de la mesa para apoyar la investidura es "indigna" y "reprochable moral y éticamente".

Interrogado después quién era el interlocutor del PP con Junts en esas negociaciones, Feijóo ha declinado revelar nombres asegurando que "es lo de menos" y ha añadido que ha habido "comentarios y mensajes con concejales" del PP en Cataluña, dado que coinciden en los plenos, los Parlamentos y los distintos foros.

Fuentes de la dirección del PP han explicado a Europa Press el contexto en el que se produjeron esos contactos, ya que, según han indicado, Junts hizo llegar al Partido Popular a través de "un intermediario" sus condiciones para la Mesa del Congreso.

"SI YO ACEPTO LO QUE ACEPTA SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE SOY YO".

El líder del PP ha subrayado que el PP no va a aceptar "negociar el Estado" con Junts. "Si yo acepto lo que acepta Sánchez, el presidente soy yo. Como no acepto lo que acepta Sánchez, Sánchez puede tener alguna posibilidad de ser presidente perdiendo las elecciones", ha enfatizado, para subrayar que si él aceptara lo que parece dispuesto a permitir Sánchez estaría "engañando" al electorado y llenando de "indignidad" una nación como España.

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno está "negociando una amnistía" en favor de "la élite política independentista" y en favor de él mismo. Así, ha subrayado que la amnistía que negocia con Puigdemont es realmente una "autoamnistía" que él se puede dar a sí mismo para conseguir la Presidencia del Gobierno, algo "ética y moralmente reprochable" y que "no cabe en la Constitución". "Yo tengo principios, yo no quiero mirarle a la gente mirando para abajo", ha agregado.

Preguntado si descarta que haya repetición de las elecciones generales, Feijóo ha respondido que depende de "lo que diga el señor Puigdemont". "Lo que tengo claro es que Pedro Sánchez no puede ser presidente del Gobierno si Junts y el señor Puigdemont no le hacen presidente del gobierno. Primero porque perdió las elecciones y segundo porque tiene menos apoyos que yo", ha recalcado.

Tras asegurar que lo que está sucediendo es "una anomalía democrática", Feijóo ha resaltado que los países socios en la Unión Europea "no pueden entender que España dependa de una persona buscada por la justicia española y que el presidente del Gobierno en funciones opte a volver a ser presidente después de perder unas elecciones".

¿TEME QUE LE MUEVAN LA SILLA?

Al ser preguntado si, en caso de que Sánchez sea de nuevo presidente, si se fía de su propio partido o tiene miedo de que le quiten la silla, Feijóo lo ha rechazado alegando que él no persiguió esta silla de presidente del PP sino que la ocupó porque le pidieron que lo hiciera tras "una crisis importante" en su formación.

Después ha aludido a los resultados electorales y su victoria en las generales del 23 de julio. "Yo me he presentado 5 veces a las elecciones en toda mi carrera política, 4 mayorías absolutas en Galicia y una mayoría relativa en las elecciones generales. Esto es mi balance, yo no tengo ningún interés en pegarme codazos con nadie, lo que digo es soy el jefe de la oposición hasta las elecciones y desde las elecciones para aquí soy el vencedor de las elecciones. Y este es mi currículum", ha explicado.

En este sentido, ha criticado que se plantee la posibilidad de que "un señor que gana las elecciones se tiene que ir" y que "un señor que las pierde tiene que ser presidente del Gobierno. A su entender, esto formar parte de "esta literatura de realismo mágico en la que se mueve la política española".

CONVOCAR A LOS PRESIDENTES DE LAS CCAA EN EL SENADO

Tras asegurar que llevará mociones a los Parlamentos y los ayuntamientos para que el PP se retrate ante las exigencias de Puigdemont, Feijóo ha anunciado que su partido va a pedir que "se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar".

De esta forma, Feijóo quiere utilizar la mayoría absoluta que dispone en el Senado para pedir que se constituya esa Comisión General de Comunidades Autónomas órgano con con el objetivo de forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

"Y entonces los 17 presidentes autonómicos de España van a acudir al Senado y van a opinar sobre si en España se manda entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, o manda alguien que está en la oposición en una CCAA", ha declarado en la entrevista en Telecinco.

Feijóo ha indicado que Pedro Sánchez ha "quemado" el PSOE con el objetivo de "salvarse él mismo", ya que, a su juicio, los expresidentes socialistas han sido "borrados de la faz de la tierra" y el partido ha perdido su poder territorial en ayuntamientos, diputaciones y cabildos en las elecciones del pasado 28 de mayo.