Feijóo admite que es posible que no gobierne por los "pactos anti-Estado" de Sánchez con la "amnistía inconcebible"

Afirma que la "bandera de la igualdad" le acabará llevando "sin atajos" a la Presidencia y denuncia el "apartheid" del Gobierno a Madrid



MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves que "es posible" que no consiga el respaldo del Congreso para ser investido dentro de un mes, lo que ha relacionado con los "pactos anti-Estado" que incluyen una "amnistía inconcebible" o un referéndum de independencia "absolutamente prohibido por la Constitución" que está dispuesto a admitir el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para ser reelegido.

"Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país y eso no es un pacto de Estado, sino son pactos anti-Estado", ha defendido Feijóo en la inauguración del curso político en Madrid junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Según Feijóo, el PSOE está "buscando cómo llamar a una amnistía inconcebible en un país europeo, a un referéndum de independencia perseguido y absolutamente prohibido por la Constitución española y a unos privilegios presupuestarios que pagan otros".

IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES

"No es necesario meterse en la fábrica de eufemismos socialistas", ha continuado Feijóo tras recordar su oferta de seis pactos de Estado que rechazó ayer Sánchez, a quien ha señalado por quererse mantener en el cargo renunciando a la "igualdad de todos los españoles" y "olvidándose de la nación". "Su único objetivo es él, olvidándose de cumplir la Constitución; su único objetivo es su ego, olvidándose de la igualdad", ha denunciado.

"¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España?", se ha preguntado el dirigente 'popular', que a continuación ha contestado: "Porque nosotros sí somos libres para aceptar aquello que cabe en la Constitución y para defenderlo".

Feijóo ha defendido su estrategia de hablar con todos y ha dicho que "cumplirá con su deber" para servir a España "en el lugar que toque" ya que, en su opinión, será la defensa de la "bandera de la igualdad" que hace el PP lo que le llevará, "sin atajos", a la Presidencia del Gobierno "más tarde que temprano o más temprano que tarde".

"Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al Gobierno defendiéndola. Le daremos a España el Gobierno que necesita, un Gobierno en el que cuente el interés general", ha terciado.

En su intervención, Feijóo ha asegurado que "lo importante no es el puesto que uno tenga sino lo que defiendas". "En política lo importante no es ser el presidente del Gobierno después de perder, lo importante es servir a tu país en el lugar que te toque, defender a España", ha dicho, apelando a los "once millones" de españoles que han votado "cambio" y que "podrán ver que un Gobierno mejor es posible".

SIN IMPOSICIONES DE "UNOS POCOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS"

Feijóo ha recordado su oferta a Sánchez con seis pactos de Estado, citando su intención de alcanzar un "pacto territorial para que realmente el Senado deje de ser la Cámara de segunda lectura y se convierta en la Cámara donde los presidentes autonómicos tengan voz, les escuchemos, que puedan hablar de la sanidad y sus dificultades, que puedan pactar la sostenibilidad del sistema".

En opinión de Feijóo, "ya era hora que un candidato a la Presidencia del Gobierno le dé voz a aquellos presidentes autonómicos que quieren hablar, en vez de acatar lo que unos pocos presidentes autonómicos quieren imponer". También ha denunciado que algunos busquen "privilegios a costa de los presupuestos de todos".

"Prestaremos atención, sin duda, a todos los que nos quieran plantear cosas que, beneficiando una parte de España, al final benefician a la totalidad de España. Y rechazaremos a todos aquellos que nos quieren plantear cosas que perjudiquen la igualdad real", ha insistido.

PP COMO ALTERNATIVA AL CHANTAJE

Feijóo ha recordado que el PP ha ganado las elecciones y que eso "molesta" al PSOE, debido a que aceptó el encargo del Rey para buscar la investidura. En este sentido, ha añadido que la "responsabilidad ante la historia" que tiene el PP es no renunciar a ofrecer "una alternativa al bloqueo y a un desgobierno de la desigualdad".

"Este desgobierno de la desigualdad es más débil que nunca, nunca ha tenido menos apoyo parlamentario, está más dividido que nunca", ha señalado el líder 'popular', aludiendo a los "24 partidos conviviendo en la Cámara apoyando al Gobierno más débil" junto a los "independentistas más fuertes que nunca". "Por tanto", ha enfatizado en referencia al PP, "hay una alternativa al chantaje, claro que la hay".

Como hiciera ayer en la rueda de prensa tras reunirse con Sánchez, Feijóo ha recordado su propuesta por la "regeneración democrática" basada en una "justicia independiente", en referencia al Tribunal Constitucional y a una Fiscalía General del Estado que, ha dicho, "no sea del Gobierno sino de los ciudadanos".

Feijóo ha aludido a la necesidad de que los dos grandes partidos, PP y PSOE, pacten en cuestiones como el sistema sanitario, las pensiones, el agua y la educación, así como sobre el "saneamiento de las cuentas públicas" ante las dificultades de las familias. "Debemos 400.000 millones de euros, y es que el señor Sánchez, desde que ha llegado al Gobierno, ha emitido ocho millones de euros de deuda cada hora, eso son 200 millones de euros de deuda cada día", ha denunciado.

En el acto en Collado-Villalba, Feijóo ha sostenido que Madrid "es la mejor ciudad del mundo" y ha recomendado a aquellos que tengan dudas que relean la "pieza oratoria" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien le precedió en el uso de la palabra.

Feijóo se ha dirigido a sus compañeros de partidos como diputado por Madrid, ya que encabezó las listas en las elecciones del 23-J por esta circunscripción, y ha repasado los buenos resultados tanto en la capital como en la región, con mayorías absolutas "a pesar de todo lo que se ha dicho y a pesar del apartheid del Gobierno de España hacia la Comunidad de Madrid". "Lo cierto es que con ganas de ganar Ayuso es la presidenta de todos los madrileños y eso no lo teníamos el curso pasado con mayoría absoluta", ha señalado.

Para cerrar su intervención, Feijóo ha citado a la propia Ayuso. "Os puedo asegurar que aquellos que no tengan claro si les gusta o no vivir en Madrid, que lean ese texto y que comprueban que todo lo que se ha dicho es verdad. Tenemos la mejor plaza de toros del mundo, tenemos la segunda sede del mundo en conciertos; no ha dicho nada de la catedral, lo cual acredita que todo lo que ha dicho es verdad", ha ironizado como cierre del acto, lo que ha provocado risas entre los asistentes, entre ellos la propia presidenta madrileña, sentada en primera fila.